Detenido un joven en relación a la muerte de un hombre de 69 años hallado apuñalado en su vivienda en Vigo

El varón arrestado fue interceptado en un control en Silleda y llevaba la documentación personal y tarjeta bancaria de la víctima

VIGO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan la muerte de un hombre de unos 69 años de edad hallado apuñalado en su vivienda en Vigo después de interceptar agentes de la Benemérita a varias personas en Silleda (Pontevedra) con su documentación, una de las cuales, un joven de 21 años, ha sido detenido por usurpación de identidad y como presunto autor de homicidio.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han relatado que los hechos sucedieron pasadas las 19,00 horas de este pasado martes cuando recibieron un aviso para acudir a la vivienda de un hombre en Vigo cuya documentación había sido intervenida a un joven en un control en Silleda.

Agentes de la Policía Nacional accedieron a la vivienda de esta persona, tras abrirles familiares del mismo, y localizaron al hombre en el suelo con heridas de arma blanca y un golpe en la cabeza, han relatado las mismas fuentes policiales.

Las mismas fuentes han apuntado que el interior de la vivienda no estaba revuelto y, aparentemente, no había daños en la misma. Además, han indicado que la víctima no tenía antecedentes.

Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital avanzado del 061, cuyo personal sanitario confirmó en el punto la muerte del hombre, B.T.S., de 69 años, han apuntado fuentes sanitarias.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado para que se le practique la autopsia este miércoles, han señalado las mismas fuentes policiales.

DOCUMENTACIÓN

Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, han indicado a Europa Press que el joven detenido fue interceptado en un control en la autopista AP-53 a su paso por Silleda. Iba en un vehículo con otras personas y se le intervino la documentación personal y tarjeta de crédito de un hombre. Además, se localizó en el maletero paquetes y compras realizadas con esta tarjeta bancaria ajena.

La Benemérita avisó a la Policía Local y a la Policía Nacional, que envió agentes al domicilio en Vigo del titular de la tarjeta bancaria, que fue hallado fallecido con signos de violencia. Por ello, el joven de 21 años fue detenido como presunto autor de un delito de usurpación de identidad y de homicidio.

Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario y la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo.