Díaz anunciará "pronto" su candidatura de Sumar y apela a su etapa en Galicia para decir que Feijóo es "muy radical"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, escucha durante un acto de Sumar, a 25 de febrero de 2023, en Murcia, Región de Murcia, (España). - Edu Botella - Europa Press

Cree que el PP no necesita a Vox para gobernar y señala al presidente del partido de la oposición como el "mayor austericida"



SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves que será "pronto" cuando anuncie definitivamente que se presenta a las elecciones generales con su proyecto Sumar, si bien ha evitado desvelar si ese anuncio lo hará antes del próximo 28 de mayo, cuando se celebrarán los comicios municipales y autonómicos.

Díaz ha declarado estar muy "ilusionada" y "sorprendida" con la repercusión que está teniendo el movimiento ciudadano del que es la cabeza visible y que ha supuesto un "reto". Dicho esto, ha señalado que hará oficial su candidatura cuando "culmine" el proyecto.

"Y esto va a ser pronto", ha asegurado en una entrevista con Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntada por cuándo será y si será antes del 28 de mayo, Díaz ha afirmado que "no es serio" comunicar algo que no está terminado del todo.

Para la vicepresidenta y ministra de Trabajo, "la garantía de la coalición progresista de España se llama Sumar", que será la "sorpresa" en las generales y la opción política que de verdad va a "movilizar" frente al "miedo" que, a su juicio, despiertan PP y Vox.

CONVERSACIONES CON PODEMOS

Y preguntada por si está hablando con Podemos para unir fuerzas de cara a las generales, se ha mostrado segura de que "todos" los partidos a la izquierda del PSOE van estar "a la altura" para superar las "diferencias" y armar "un proyecto de país".

"El resto de las cuestiones, las listas, no me interesan demasiado", ha indicado Díaz, que ha agradecido a Podemos que haya "cambiado" el país y expresado que el partido que dirige la ministra Ione Belarra es "imprescindible" para ese proyecto. No obstante, ha recomendado que "perdiendo un poco" cada parte "se gana".

Y ha apuntado que hay que respetar al resto de formaciones, que son "muchísimas", encuadradas en Unidas Podemos, como Más País, Compromís o la Xunta. "Esto va por territorios", ha agregado.

Así, ha pedido dejar trabajar con discreción a Sumar, que lleva un año con "muchas" conversaciones, y "también con Podemos", ya que sería peligroso, ha argumentado, desvelar algo antes de tiempo.

FEIJÓO, EL "MAYOR AUSTERICIDA DEL MUNDO"

En este sentido, Díaz ha puesto el foco en aunar fuerzas para evitar que el Partido Popular gane las próximas elecciones y se ha autocitado par recordar que el líder del partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es "gran adversario", algo por lo que en su momento fue criticada pero que volvió a reiterar. En este sentido, ha vuelto a explicar que ella lo "conoce" bien de su etapa en Galicia, ya que ambos protagonizaron una legislatura tensos debate en el Parlamento gallego durante las sesiones de control.

Yolanda Díaz ha opinado que "Feijóo no necesita a Vox" para gobernar, porque el presidente del PP "ya es muy radical" de por sí y, como prueba de ello, apeló a sus políticas en Galicia y a que quiso implantar "una tasa" por acudir a las urgencias. "Fue el mayor austericida del mundo, recortando todos los servicios públicos de Galicia. Ya se dota él por sí mismo", ha censurado.