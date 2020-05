La dimisión del alcalde nacionalista de Catoira (Pontevedra) aborta la moción de censura del PSOE y PP

CATOIRA (PONTEVEDRA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

La dimisión presentada por el alcalde de Catoira (Pontevedra), el nacionalista Xoán Castaño, cinco minutos antes de las doce del mediodía --la hora prevista para el inicio del pleno-- ha abortado la moción de censura que presentaron contra él el PSOE y el PP.

Paralelamente dos concejales del grupo socialista presentaban también una carta en la que renunciaban a apoyar la moción de censura que socialistas y populares habían formalizado el 3 de marzo contra el regidor.

Estos dos movimientos de última hora, propiciados por una negociación in extremis entre PSOE y BNG, echaron a bajo las posibilidades de que la moción de censura prosperase. Ante esta situación varios ediles tanto del grupo popular como del socialista optaron por no acudir al pleno por lo que este no ha llegado a

celebrarse.

El ya exalcalde de Catoira, Xoán Castaño, explicó que su dimisión se debe a un acto de coherencia "no fruto de una presión, sino voluntario, razonado y razonable".

Según explicó, aún en el salón de plenos, su decisión estuvo motivada porque se entendía que él podía ser un obstáculo para la formación de un gobierno de izquierdas en Catoira. "Es por ello que he preferido presentar mi dimisión y posibilitar que Catoira tenga un gobierno nacionalista, progresista y fuerte".