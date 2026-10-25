La Diputación de Pontevedra publica una edición de 'Os vellos non deben de namorarse' con los manuscritos de Castelao

Edición facsímil de 'Os vellos non deben de namorarse' publicada por la Diputación de Pontevedra, que incluye los textos manuscritos de Castelao. - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha publicado una edición facsímil de 'Os vellos non deben de enamorarse', la única obra de teatro escrita e ilustrada por Castelao, que consta de tres volúmenes en tapa dura en los que se reproducen los textos manuscritos por el autor, actualmente conservados en el Museo Pontevedra.

La edición se presenta como un estuche con los tres volúmenes y ha sido realizada a través de un acuerdo con Galaxia Editorial. Además de los manuscritos, también se reproducen en ella las ilustraciones con las que Castelao acompañó una obra que él mismo describió como "imaginada por un pintor y no por un literato".

Se pondrán a la venta un reducido número de ejemplares, pero el objetivo principal de la edición es ponerla a disposición de instituciones e investigadores, según indica la Diputación. Además, estará acompañada de una presentación este martes 27 de octubre a las 19.00 horas, con las intervenciones del vicepresidente, Rafa Domínguez, la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

CONTENIDO DE LOS TRES VOLÚMENES

Dos de los volúmenes que conforman la publicación se corresponden con las ediciones facsimilares de los dos manuscritos conservados. La primera versión manuscrita es la que el artista le regaló a su grande amigo Rodolfo Prada en 1940. Esta es una versión preliminar, que se encuentra encuadernada en piel y con las ilustraciones intercaladas con el texto.

El segundo manuscrito, en el que se basa la edición posterior de 1953, se conserva en un estuche con tres carpetas, en las que texto y las ilustraciones están sin encuadernar. Un tercero volumen reúne cuatro estudios sobre la obra.

Este último contiene textos de la responsable de Publicaciones del Museo de Pontevedra, Ángela Comesaña; el director de la RAG, Henrique Monteagudo; el dramaturgo Roberto Pascual, y el historiador Miguel Anxo Seixas Seoane. Cada uno de ellos aporta un análisis diferenciado, que en conjunto abarcan aspectos sobre los manuscritos, la obra y el autor.