La diputada provincial de Ourense Montserrat Lama acusa a Villarino (PSOE) de "hacer lo mismo que Jácome" y "mercadear"

"Ha hecho lo mismo que Jácome pero a él le han pillado y al Partido Socialista no", asegura

OURENSE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada que actualmente forma parte del grupo de no adscritos en la Diputación de Ourense tras su marcha de Ciudadanos, Montserrat Lama, ha acusado al líder del PSOE ourensano, Rafael Rodríguez Villarino, de "hacer lo mismo que Jácome" para conseguir sus fines políticos y "mercadear" con puestos de cara a una posible moción de censura contra el presidente provincial, Manuel Baltar.

Así lo ha manifestado este jueves en una rueda de prensa que ha ofrecido con el objetivo de "desenmascarar a aquellos que dedican sus esfuerzos a difamar y manipular a través de la mentira".

En su intervención, Lama se ha referido al último pleno de la diputación provincial para asegurar que en esa sesión "vivió un ataque directo por parte del Partido Socialista".

En concreto, en el pleno, Villarino afirmó que, en las reuniones mantenidas entre los socialistas y Ciudadanos de cara a configurar una alternativa en la diputación a Baltar, la diputada Montserrat Lama estaba a favor de la moción de censura. Con todo, en su turno de réplica, esta exigió al socialista que "retirase tal mentira".

Con este contexto, la actual integrante del grupo de los no adscritos ha comenzado la rueda de prensa mostrando como "pruebas" mensajes tanto con Villarino como con otro dirigente del Partido Socialista, al que no ha citado "por no estar incluido en el discurso de la Diputación".

En estos mensajes con fecha del día 27 de enero, Lama expone no estar de acuerdo con la moción de censura por varios motivos, entre ellos, "no perjudicar a la institución con intereses partidistas y personales".

En este línea, ha asegurado que el Partido Socialista, "de puertas para fuera dice una cosa y de puertas para dentro hace otra" y que ella lo ha "vivido y sufrido de primera mano y tiene más pruebas".

De este modo, ha afirmado que "ofrecieron el oro y el moro", no solo a ella sino a los díscolos de Democracia Ourensana "e incluso a Jácome" y les ha afeado que ahora pidan en el pleno municipal una moción de censura "ya por el mercadeo". "Hay que tener cara para ello cuando han hecho exactamente lo mismo, mercadear con puestos de trabajo a cambio de una estrategia política hace una semana", ha apostillado.

La diputada ha asegurado que a la reunión asistió "obligada" por su entonces partido político y que quería recopilar toda la información posible. De este modo, ha señalado que se enteró de que los socialistas "dejaban a Jácome en el Ayuntamiento a cambio de la moción en la Diputación y a los díscolos les ofrecían puestos allí".

"Ha hecho lo mismo que Jácome pero a él le han pillado y al Partido Socialista no", ha sentenciado para, a renglón seguido apostillar, "su estrategia política se basa por un lado en el teatro y por otro en la mentira.

"Tienen la puerta del despacho provincial recubierto de fotos mías y noticias mías, si quieren les regaló un póster tamaño real", ha añadido la diputada provincial, que ha asegurado haber sentido "cierto acoso personal y político del Partido Socialista".

Dicho esto, ha mostrado una publicación del partido en su perfil de Twitter donde sale Montserrat Lama caminando por los pasillos de la Diputación y llegando hasta su despacho bajo el título: "Son estos los privilegios con los que paga Manuel Baltar la lealtad de la tránsfuga".

Al respecto Lama ha asegurado que emprenderá las acciones que considere pertinentes.

RESPUESTA DEL PSOE

Por su parte, el Partido Socialista ha mandado un comunicado en respuesta a la rueda en el que señalan a Montserrat Lama como "tránsfuga" y haciendo uso de la ironía aseguran "felicitarla por recuperar con tanta celeridad el puesto de portavoz del gobierno de Manuel Baltar". Además, le agradecen la "la amplia redifusión de la actividad informativa y política de los socialistas".