El diputado del PSdeG expedientado busca defenderse con apoyos del sector de G. Caballero ante Formoso, que le rebate

El líder socialista llamó a la lealtad y a centrarse en las municipales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El último Comité Nacional Galego del PSdeG celebrado antes de finalizar el año ha servido para rendir cuentas tanto por parte de la dirección que lidera desde hace ya más de doce meses Valentín González Formoso, como por parte de los coordinadores en las instituciones --Parlamento de Galicia, Cortes Generales y Parlamento Europeo--. Pero el máximo órgano de decisión entre congresos, que arrancaba con un llamamiento público del secretario xeral del PSdeG a "volcarse" en las municipales y "dejar de lado cualquier diferencia", cumplió el guion de la discrepancia interna.

Así, según las distintas fuentes socialistas presentes en la reunión celebrada este sábado y consultadas por Europa Press, de una treintena de peticiones de palabra que fueron solicitadas, aproximadamente la mitad siguieron una línea de defensa del diputado coruñés Martín Seco. Él mismo tomó la palabra para defenderse ante los militantes allí presentes y la propia dirección gallega del partido, sin que por ahora conste que haya 'declarado' ante el instructor de su expediente remitido en noviembre a Ferraz.

La dirección del PSdeG acordó a mediados de noviembre abrir expediente disciplinario por falta muy grave a Seco, secretario general del PSOE de Arteixo, por cuestionar las decisiones del grupo parlamentario socialista desde la tribuna del Parlamento, remitida a Ferraz y que, de terminar en suspensión o expulsión, supondría su salida del grupo parlamentario.

La situación que ha llevado a esta apertura de expediente se inició en septiembre, cuando Martín Seco fue el encargado de defender la postura de los socialistas en el debate parlamentario sobre la Ley de áreas empresariales. Allí, tras manifestar desde la tribuna sus críticas hacia el texto, avanzó que su grupo votaría a favor porque así lo había establecido "la dirección política del partido", aunque durante la tramitación del texto en la Cámara gallega se había optado por una abstención.

En el primer comité nacional socialista desde que se abrió este expediente disciplinario, además del propio Seco, intervinieron distintas voces que, según las fuentes consultadas, siguieron una misma línea de defensa del diputado, como la de su compañero de grupo Pablo Arangüena.

APOYOS

Así, caras del sector afín al ex secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que se ausentó buena parte del comité nacional --según tanto confirmó su entorno como otras fuentes que no son de él--, salieron en defensa del diputado coruñés. Con todo, en esta ocasión no lo hizo la ourensana Marina Ortega --miembro de la Mesa del Parlamento--, ni estuvo presente en la reunión de este sábado una figura destacada del partido como es Noa Díaz.

El sector cercano a Gonzalo Caballero sostiene que hubo "tensión" y posiciones "muy críticas" con la dirección que lidera Valentín González Formoso, a la que afearon también "despidos de trabajadores" del grupo parlamentario con la llegada de los nuevos dirigentes y otras actuaciones que llegaron a tildar de "corrupción" en la diputación. En este caso, fueron rebatidas por el alcalde de Pontedeume y portavoz socialista en el órgano provincial, Bernardo Fernández, respondió con "contundencia" según fuentes socialistas presentes en el comité.

En defensa de Martín Seco se dijo que el expediente era "sectario, discrecional y fuera del marco estatutario" del partido, mientras que el propio Valentín González Formoso salió en defensa de la actuación iniciada por la dirección y esgrimió el "menoscabo" para la organización que, dijo internamente, habían supuesto las actuaciones de Martín Seco.

LLAMAMIENTOS A LA LEALTAD

Por parte de las voces del sector 'oficial' hubo varios llamamientos a la "lealtad" y a llevar las discrepancias a los órganos internos, como el que se ha celebrado este sábado, lejos de las redes sociales o pronunciamientos mediáticos, al tiempo que llamaron la atención sobre "el común denominador" de las intervenciones que se realizaron en contra de la dirección, como han dicho, estas fuentes, que insinuó el diputado Julio Torrado.

Al margen de los rifirrafe por estas cuestiones, la secretaria local del PSOE de Ourense, Natalia González Benéitez, hizo un llamamiento a centrarse en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, mientras que otras voces sacaron a colación problemas de la pesca o del IVA para colectivos como los celíacos.

LLAMAMIENTO FEMINISTA

Como nota de color, las fuentes consultadas destacaron que la ex diputada Patricia Vilán llamó la atención sobre el hecho de que los representantes socialistas sean todos hombres --Xaquín Fernández Leiceaga y Guillermo Meijón, por las Cortes; Nicolás González Casares en Europa y Luis Álvarez en el Parlamento gallego; junto con Alberto Varela, como presidente de la Fegamp--. Todos ellos tuvieron que rendir cuentas con motivo de final de año.

La intervención y reflexión de Vilán fue recogida por el comité nacional con asentimiento y el propósito de tratar facilitar el acceso, así como impulsar a las mujeres socialistas a los puestos de responsabilidad del partido, como formación defensora del feminismo y de las leyes igualitarias.