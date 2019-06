La dirección del BNG desautoriza a su candidato en Catoria a negociar con el PP

Actualizado 03/06/2019 14:07:34 CET

El alcalde de Pontevedra asegura que en este caso está "cerrada" ninguna posibilidad con el PSOE y lo desliga de un pacto en la diputación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha desautorizado este lunes a su candidato en Catoira, Xan Castaño, para negociar o mantener algún tipo de contacto con el PP para acceder a la Alcaldía. En este ayuntamiento pontevedrés, el PSOE ha sido la fuerza más votada, seguida del Bloque y del PP, que ha abierto la puerta a sentarse con los nacionalistas para sacar de la Alcaldía a Alberto García.

Pregunta a este respecto en rueda de prensa, tras reunirse con los candidatos de las principales ciudades gallegas, Ana Pontón ha dicho que el BNG "no va a apoyar un gobierno" de derechas ni "va a negociar ningún gobierno municipal en ningún lugar" con el PP.

Con todo, Xan Castaño afirmó a Europa Press el pasado viernes que sí se reunirá con los populares, aunque ha manifestado que no será una "negociación" con los populares sino una comunicación de lo que su asamblea local ha decidido --que es presentar candidato a la Alcaldía en la sesión constitutiva--. Repreguntada por estas declaraciones, Pontón ha manifestado que el Bloque es "una organización nacional" y ha marcado esta línea de acción.

"No desautoriza a nadie, quien no quiera cumplirla, no está cumpliendo lo que dice esta organización. No vamos a apoyar ningún gobierno de la derecha", ha aseverado la líder nacionalista con respecto a la directriz de la organización.

Al ser interpelada por si, no habiendo negociación, aceptaría los votos del PP para acceder a la Alcaldía, Pontón ha rechazado entrar en "cábalas" en un lugar concreto. Y ha sido firme al reiterar que el BNG "tiene una política muy clara con líneas rojas: no vamos a gobernar ni negociar gobiernos con la derecha".

AVANCE SOCIAL

En su intervención, la portavoz nacional volvió a destacar el "avance social" de la formación, ratificado por la "suma de apoyos" que supusieron "duplicar" los votos en las generales y europeas e incrementarlos en las municipales, hasta "volver a tener representación en todas las ciudades gallegas y ser determinantes". La conclusión de Pontón es un "avance claro del BNG y un PP en declive, que claramente retrocede y pierde peso".

Así, el "nuevo reto" será en 2020, con la convocatoria de las elecciones gallegas, que el BNG afronta con "decisión para garantizar un cambio real y poner punto y final" a la década de Alberto Núñez Feijóo y "poder abrir este nuevo tiempo político que necesita Galicia".

La líder del Bloque ha incidido en que el proyecto que capitanea es el de una organización "unida y sólida" y "referente de muchas personas en este momento", por lo que seguirán trabajando para "abrir ese tiempo nuevo", porque "hay otra Galicia posible".

Así, ha subrayado que se avanzó un 22,2 por ciento en el voto en las ciudades y un 31,3 por ciento en general. Destacó, además, el apoyo "mayoritario" a la ciudad de Pontevedra, lo que es "garantía de que esta ciudad siga avanzado", al tiempo que recuperó la representación en Vigo y en Ourense y hubo un "avance importante en Santiago y A Coruña". A esto, ha sumado que el BNG es "decisivo" en Ferrol y en Lugo.

Pontón ha manifestado que el BNG va a actuar "con responsabilidad" a la hora de contribuir con un "mandato con cambios reales en las ciudades", pero no ha querido concretar la posición de la formación en ninguna de ellas.

En Lugo, con todo, la asamblea local ya decidió iniciar un diálogo para cogobernar y en Ferrol se garantizó al PSOE, tanto por parte de Ferrol en Común como del BNG, que se facilitará un gobierno de los socialistas para evitar que lo haga el PP. "El resultado no lo podemos predeterminar", ha apuntado.

"EL BNG VA A DIALOGAR"

Ana Pontón ha manifestado que el debate "no se cierra estos días" y se va a poner a trabajar "para fortalecer el proyecto del nacionalismo y contribuir desde donde los colocaron los ciudadanos", sea en el gobierno o en la oposición.

"Donde no tenemos Alcaldía, vamos a las instituciones para cambiar las cosas. Vamos a ser muy exigentes desde el diálogo", ha explicado la dirigente nacionalista, quien ha insistido en la máxima de que el BNG no va a facilitar ni negociar con la derecha y quien ha defendido que la formación "no tiene ningún apriorismo" con respecto al resultado de ese diálogo.

LORES: "EN ESTA OCASIÓN NO ES UN TEMA CERRADO"

Por su parte, el alcalde y candidato a la reelección en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha dicho que "hablarán con el PSOE", como "hablan siempre en todos los mandatos", aunque el resultado en alguna ocasión fue la de cogobernar y en otras la de hacerlo en solitario.

"Tenemos experiencia para todo", ha manifestado el regidor pontevedrés, quien ha manifestado que "en este caso, es un tema que no tienen cerrado, pero habrá conversaciones".

"Y no tiene nada que ver con la diputación", ha zanjado, preguntado específicamente por si estarían ligadas las negociaciones y conversaciones a la gobernabilidad de la Diputación de Pontevedra, en la que el Bloque cogobernó con el PSOE el mandato que ahora termina. Los socialistas están a un diputado provincial de la mayoría absoluta.

Dicho esto, Lores ha incidido en que la formación nacionalista "está en condiciones de gobernar en solitario", como lista más votada.

Preguntado por si el hecho de perder un concejal hace más plausible un pacto de gobierno, el alcalde pontevedrés ha señalado que "unas veces se sube y otras se baja", pero ha reivindicado que el BNG "ganó las elecciones claramente en un contexto que es difícil" y con cuestiones que "incidieron" específicamente en estas elecciones, como la situación de "privilegio" que quiere mantener la pastera Ence --dijo--.

Así las cosas, el alcalde de Pontevedra ha afirmado que están "en condiciones de seguir trabajando por que Pontevedra siga siendo un referente y aumentando la calidad de vida de los vecinos".