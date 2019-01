Dos hombres acusados de agredirse en una discoteca en A Coruña eluden culpas y se acusan el uno al otro

Publicado 10/01/2019 14:33:18 CET

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos hombres acusados de agredirse en el interior de una discoteca del paseo marítimo de A Coruña se han cruzado este jueves acusaciones de haber sido los responsables de provocar la pelea en una discoteca del paseo marítimo de A Coruña.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido la sesión contra estos dos procesados, para quienes la Fiscalía pide tres años y siete meses para uno y para el otro, el pago de 810 euros, por unos hechos ocurridos el día 30 de Agosto de 2015 a raíz de un enfrentamiento en la pista de baile.

Según el escrito del Ministerio Público, "en un determinado momento, coincidieron cuando estaban bailando en la pista y, al molestarse el uno al otro, surgió entre ambos un incidente". Al parecer uno de ellos habría intentado darle un cabezazo al otro, quien tenía en sus manos un vaso de cristal.

Para esquivarlo, este "se cubrió la cara con los brazos", impactando con el vaso la cara del otro acusado, ocasionándole a este la rotura de las gafas y varias lesiones, según recoge la Fiscalía.

CRUCE DE ACUSACIONES

"Me han dado con un vaso en la cara por nada", ha dicho ante el tribunal este hombre, que niega haber hecho el ademán de querer darle una cabezazo al otro, al que únicamente le llamó la atención por "tirarle la copa encima" a un amigo suyo.

Frente a esto, el segundo acusado ha relatado que, tras pedirle a este hombre que le sacase una foto con sus amigos, "estuvo muy pesado" con él y el resto del grupo. Reconoce que forcejearon, pero niega haberle golpeado.

"Hizo el ademán de pagarme con la cabeza y yo solo me tape la cara con el vaso para que no me diera", ha declarado.