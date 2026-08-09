Dos personas heridas en un choque entre tres coches en Catoira y otras tres en salidas de vía en Santa Comba y Barbadás

Único coche implicado en una salida de vía en Barbadás (Ourense), a 9 de agosto de 2026. - PROTECCIÓN CIVIL DE BARBADÁS

PONTEVEDRA / A CORUÑA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una colisión con tres vehículos implicados en Catoira (Pontevedra) ha dejado heridas a dos personas. Además, otras dos han resultado lesionadas en una salida de vía en la OU-519, en Barbadás (Ourense), y una última al volcar en la DP-2904, en Santa Comba (A Coruña). Todas han sido trasladadas a los hospitales de referencia para cada uno de estos accidentes ocurridos entre la madrugada y el amanecer del domingo.

El accidente de Catoira fue registrado en torno a las 00.45 en el kilómetro 11 de la PO-548. El 112 Galicia tuvo constancia del mismo a través de varios particulares, que especificaron que había tres coches implicados en el siniestro, que se trató de una colisión frontal.

Las dos personas que resultaron heridas tuvieron que ser evacuadas al Hospital de O Salnés. En el operativo colaboró el 061, la Guardia Civil, los Bomberos de O Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Catoira y Valga y los servicios de mantenimiento de la carretera.

SALIDA DE VÍA EN BARBADÁS

Por otra parte, otras dos personas fueron trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras resultar heridas en una salida de vía en Piñor, lugar del municipio de Barbadás.

El accidente fue registrado a las 07.30 horas en el kilómetro 4 de la OU-519. Fue un particular quien contactó con el 112 para explicar los hechos. Aunque en un primer momento se informó de una persona posiblemente atrapada, los dos ocupantes estaban fuera cuando llegaron los servicios de emergencia.

Además del 061, participó la Guardia Civil, los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y Protección Civil de Barbadás.

SALIDA DE VÍA EN SANTA COMBA

De igual modo, en Santa Comba, una persona necesitó ser liberada por los bomberos tras sufrir una salida de vía. El único implicado había volcado en una cuneta y era incapaz de salir del vehículo. Una vez fue excarcelado, fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.

Cerca de las 06.45 horas, un particular alertó al 112 Galicia de este accidente ocurrido en el kilómetro 17 de la DP-2904, en Montouto. El accidentado necesitaba asistencia sanitaria y permanecía atrapado en el interior del vehículo.

De inmediato, se trasladó esta información al 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos y a Protección Civil de Santa Comba y a los servicios de mantenimiento de la carretera.