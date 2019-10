Educación reduce a 'fake news' la denuncia de la CIG de que la Inspección quiere retirar las especialidades de PT y AL

Publicado 18/10/2019 13:02:05 CET

Achaca la menor oferta en el programa de 'introducción a la Robótica' a un ajuste de las plazas a la demanda de los centros

El sindicato CIG-Ensino ha denunciado la supuesta voluntad de la Inspección educativa de A Coruña de retirar de los catálogos de personal de los centros de infantil y primaria las especialidades de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe. Una intención que ha rechazado la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que ha reducido la crítica a 'fake news', puesto que los especialistas dedicados actualmente a atención a la diversidad son "suficientes" y "los necesarios".

Así lo ha asegurado el director xeral de Educación, Manuel Corredoira, en respuesta a una pregunta del BNG en comisión parlamentaria. La diputada Noa Presas se hizo eco de una denuncia del sindicato nacionalista realizada el pasado 2 de octubre, en la que alertaba de que dicha voluntad fue trasladada por las jefatura Territorial de A Coruña y de la Inspección a las direcciones de los centros públicos durante una reunión.

Presas ha trasladado su "oposición rotunda" a esta posibilidad y ha denunciado las condiciones laborales en las que este tipo de profesionales ejercen su profesión, trabajando "por horas" o compartiendo rutas educativas "delirantes" en una etapa educativa "fundamental" para la detección temprana de este tipo de necesidades en el alumnado.

Corredoira ha aclarado, al respecto, que la fuente de la denuncia "no estaba" presente en el encuentro con los directores de los centros y que el propio xefe territorial ha remitido un escrito en el que advierte al sindicato de que esa información "no responde para nada a lo que allí se dijo" y que "no es cierta".

En este sentido, ha defendido las cifras de la comunidad gallega, "la más inclusiva" del Estado y que la Xunta pone a disposición de los centros la dotación de especialistas "necesarios" y "siempre por estudios" y "criterios técnicos".

NO EXISTE "UNA FOTO FIJA"

El responsable educativo ha matizado, además, que lo existe "una foto fija" en este ámbito sino que el alumnado con diferentes necesidades "sale y entra del sistema", y de ahí que los recursos humanos se determinan siempre en función de estos estudios técnicos, "respectando el catálogo", superándolo "cuando sea necesario" y "dando respuesta a las necesidades puntuales". "Uno de cada diez profesores de la enseñanza son especialistas en atención a la diversidad", ha destacado, que la Consellería entiende como "suficientes" para la atención del alumnado.

"Vuelven con la letanía de que somos la más inclusiva del Estado", ha criticado Presas, quien ha recriminado a Corredoira que su departamento "oculta" el debate de las condiciones laborales, con "muchos profesionales parciales, itinerantes y compartidos por diferentes centros", que atienden "unas horas a la semana" a los alumnos, como "han denunciado madres y padres".

"No venga a hablar de 'fake news'", ha reprochado, para recordar que "varios centros" de A Coruña han denunciado en reiteradas ocasiones la "falta de personal" y el "recorte en atención a la diversidad".

ROBÓTICA

El director xeral de Educación también ha respondido a una pregunta del grupo socialista sobre la reducción de casi el 80 por ciento de los centros que puedan entrar en el programa de 'introducción a la Robótica', de fomento de las vocaciones STEM.

Corredoira ha recordado que se trata de una medida de "implantación gradual" y "de modo voluntario", basada en el respeto por "la autonomía de los centros". La convocatoria arrancó en el periodo 17-18 con 112 incorporaciones y ahora cuenta con 180 este curso, y ha achacado la reducción de la oferta a una adaptación "a la demanda y necesidades" de la comunidad educativa.

"En Galicia no hay infinitos centros y estamos en un porcentaje muy grande", ha señalado, además de defender la reordenación de los programas para que "asienten adecuadamente". En este caso, Corredoira ha defendido que la Xunta ha primado que la iniciativa "se consolidase" y se ampliase esta medida a otros niveles educativos en centros donde ya está implantada, por encima de sumar la cifra total.

"Seguiremos apostando por esta línea y ampliando la incorporación de nuevos centros", ha asegurado, pero también ha puntualizado que esta convocatoria "cada vez tendrá que crecer menos" para "reforzar las líneas de los centros" que ya forman parte del programa.

Por su parte, el diputado Luis Álvarez ha insistido en que la convocatoria para este curso reduce las plazas de 120 a 25, a pesar de tratarse de un programa de "importancia" tanto para el presente como para el futuro inmediato.

En este sentido, ha cuestionado que el programa esté "despertando en los centros", y ha conminado a ver la cuantía destinada a los kits de 'Edudixital' en las cuentas del próximo ejercicio para comprobar el apoyo de la Xunta a este ámbito.