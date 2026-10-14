La empresa propietaria de la mina de Penouta traslada su sede española a Viana do Bolo y crea la marca Coltán Gallego

Coltán Gallego, nueva marca de Energy Transition Minerals (ETM), asociada a la Mina de Penouta. - ENERGY TRANSITION MINERALS (ETM)

OURENSE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa propietaria de la mina de coltán de Penouta, la australiana Energy Transition Minerals (ETM), ha trasladado el domicilio social de su filial española a las instalaciones de la explotación, en Viana do Bolo (Ourense), desde donde gestionará a partir de ahora las operaciones vinculadas al proyecto.

Además, según ha anunciado en un comunicado, ha creado la marca Coltán Gallego, "con la que el proyecto se dará a conocer ante la industria y la sociedad". Esta decisión pretende acentuar el origen gallego del coltán "como garantía de trazabilidad" de cara a su presentación ante el mercado europeo.

Con el traslado de la sede, la compañía busca cumplir "uno de los compromisos" adquiridos al llegar a la comarca y vincular su actividad empresarial al mismo territorio donde se desarrolla el proyecto de reapertura de esta mina de coltán, que se define como la combinación de columbita y tantalita de la que se obtienen el tántalo y el niobio.

"Penouta no es un punto en un mapa de activos. Es un proyecto industrial que solo tiene sentido si forma parte del futuro de Viana do Bolo, de A Veiga, de A Gudiña y de toda la comarca. Que la empresa tenga aquí su casa es la forma más clara de decirlo", asegura el director de ETM en España, Daniel Gil.

Respecto a Coltán Gallego, la nueva marca aspira a presentar "lo contrario" a la asociación habitual del coltán, que, según ETM, se vincula frecuentemente "a cadenas de suministro opacas y a zonas de conflicto". "Queremos que cualquier empresa tecnológica europea que compre material de Penouta sepa exactamente de dónde viene y a quién beneficia", añade Gil.

COMPRA COMPLETADA EN JULIO

La compañía completó el pasado julio la adquisición de Mina de Penouta, yacimiento de estaño, tántalo y niobio cuya anterior propietaria entró en concurso de acreedores en 2024. ETM recuerda que estos tres metales están presentes en la electrónica, las telecomunicaciones y la aeronáutica y figuran entre las 34 materias primas críticas del reglamento europeo que las regula.

Además, según añade, sus antiguas escombreras contienen arenas feldespáticas con salida industrial. "Su aprovechamiento convierte los residuos de la minería histórica en materia prima: un ejemplo de economía circular que reduce la necesidad de nueva extracción y que permitirá abastecer a la industria de Galicia y del resto de España con un recurso de proximidad", defiende.