Empresarios cifran en unas 600 las fiestas ilegales que se celebran en estas fechas en Galicia

Publicado 26/12/2013 19:27:24 CET

Sitúan un 85% en lugares con licencias de actividad diferentes y el 15 restante creen que son "las más peligrosas"

VIGO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia ha advertido este jueves de que en Galicia se están celebrando durante estas fiestas entre 550 y 600 fiestas ilegales, de las cuales entre 190 y 200 se corresponden tanto con A Coruña como con Pontevedra y entre 80 y 100 con Lugo y Ourense.

Así lo ha trasladado a Europa Press el presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile Discotecas de Galicia, Samuel Pousada, que ha señalado que el 85 por ciento de estas celebraciones ilegales se realizan en instalaciones con licencias de actividad diferentes a las fiestas, para lo que tendrían que pedir una autorización extraordinaria.

De esta forma, el 15 por ciento restante correspondería a "las más peligrosas", entre ellas, las que tienen lugar en locales sin licencia, sin acondicionar, en casas particulares o en espacios públicos para otros usos cedidos por las administraciones para realizar macrofiestas.

"Es una figura que llevamos años denunciando", ha aseverado Pousada, que ha recordado las denuncias que han interpuesto en relación a las fiestas de fin de año en campos de fútbol autorizadas por los ayuntamientos de Mos y Ponteareas (Pontevedra).

Se trata de recintos "que no cumplen los requisitos técnicos" y que, por tanto, no son "un lugar de fiestas y menos de macrofiestas" y que, al no estar autorizadas "los ayuntamientos no deberían cederlos", ha denunciado el presidente de la federación.

En este sentido, ha asegurado que estos lugares son "bombas de relojería", que suponen "competencia desleal" y que, "si pasa algo, el que va a responder directamente es el alcalde".

Por ello, aunque el Ayuntamiento de Mos ha indicado que la fiesta de la localidad cuenta con la autorización del consistorio, Pousada ha reiterado que se trata de una acción "ilegal, porque para que estuviera ese lugar preparado y cumpliese los requisitos deberían haber cambios estructurales", por lo que enviarán un escrito al subdelegado del gobierno, ha adelantado.

Igualmente, ha comunicado que están llevando a cabo varias investigaciones, a raíz de las que podrían presentar denuncias selectivas en aquellos recintos donde se celebren estas fiestas ilegales.

LEY DE ESPECTÁCULOS

Pousada también ha exigido este jueves la aprobación de la ley de espectáculos públicos, que en principio iba a ser aprobada antes de finalizar el año pero que "ya no da tiempo", por lo que han solicitado que implante en el primer trimestre de 2014, "porque es vital". Con ello, se podría acometer un nuevo catálogo de actividades recreativas --"fundamental para acabar con el fraude y con la competencia desleal"-- y, modificar posteriormente la orden de horario, estableciendo franjas diferenciadas.

Así, este año ha sido aprobado el borrador que, aunque "podría ser más extensivo, porque es escueto, genérico y se dejó cosas en el tintero", es "aceptable" para la federación. Sin embargo, Pousada ha criticado que en el borrador se le da más competencias a los ayuntamientos, "lo que es una preocupación porque puede ser un cachondeo", por lo que ha pedido que, si se aprueba este punto, "sea solo en supuestos específicos, como fiestas patronales y días especiales".

La ley contempla, asimismo, la creación de una comisión de espectáculos públicos que velará por el cumplimiento normativo, pero, aunque Pousada ha aprobado esta medida, ha señalado que es necesario que ésta comisión pueda ser "un poco más agresiva para que se pueda sancionar o rebajar subvenciones" a los ayuntamientos y no ser solamente consultiva o de recomendaciones. "Que den algún tipo repercusiones para los consistorios incumplidores", ha reclamado, "porque sino, la comisión tiene poca fuerza de control".

PLAN DE INDUSTRIA

Finalmente, el presidente de la federación ha incidido en que la Consellería de Industria ha cometido "un error grave" este año al incluir las salas de espectáculos y fiestas como actividad industrial, cuando es "de hostelería y recreo".

Se trata de una medida que podría implicar un "gasto adicional" para las empresas que realizan estas actividades de ocio y que "ya están siendo castigados por la subida del IVA, la ley antitabaco y la crisis", por lo que ya ha trasladado este error a la administración "para que lo retire y lo corrija", ha apostillado.