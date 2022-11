Empresarios de Galicia, Asturias y CyL exigen a Gobierno y UE compromisos "decididos" con infraestructuras del noroeste

La secretaria de Estado de Transportes demanda lealtad institucional y apela a mejorar el diálogo con administraciones y empresarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León han escenificado este viernes su unidad en Santiago de Compostela en demanda de compromisos "decididos" por parte del Gobierno central y a la Unión Europa de cara a impulsar las infraestructuras del noroeste peninsular para mejorar su conectividad y, así, impulsar la "competitividad" del tejido económico de la esquina atlántica de la península.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha sido el encargado de abrir el acto 'Encuentro del Noroeste' con la lectura de la que han bautizado como la 'Declaración de Santiago', por la que las organizaciones empresariales de estas tres comunidades autónomas explicitan sus reclamaciones en materia de infraestructuras ferroviarias y por carretera.

La cita, patrocinada por la entidad financiera Abanca, ha reunido en la capital gallega a los presidentes de la CEG, de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; y de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; así como representantes de la Federación Leonesa de Empresarios y de su delegación en la comarca del Bierzo.

Todos ellos, acompañados por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Isabel Pardo de Vera; han manifestado de boca de Vieites que el noroeste peninsular merece el desarrollo sus infraestructuras de movilidad para mejorar su "competitividad", atraer inversiones y lograr "que las personas encuentren" en estas regiones "un lugar para vivir y trabajar".

Por ello, la declaración suscrita por las patronales demanda "un compromiso decidido de quienes gobiernan" con el desarrollo del Corredor Atlántico, para el que piden la aprobación de un plan director que defina las infraestructuras a desarrollar y sus trazados, primando la intermodalidad y la conexión con los puertos, los nodos logísticos y los aeropuertos.

Otra de las principales reclamaciones de los empresarios gallegos, castellanoleoneses y asturianos es que sus territorios no queden fuera del mapa de autopistas ferroviarias, la red de corredores con las que el Gobierno pretende reforzar el transporte de mercancías a través de trenes capaces de llevar caminoes y remolques.

Todo esto, como figura en la declaración leída por Vieites, para revertir el "punto de partida desfavorable" de la situación geográfica del noroeste peninsular, que en la actualidad "penaliza" a sus ciudadanos y empresas pero que podría constituir una oportunidad si existen infraestruturas que conviertan estas regiones en un "nodo" de comunicación a través de una movilidad "sostenible e inteligente" asentada en el transporte ferroviario y marítimo.

De este modo, exigen que Galicia, Asturias y Castilla y León formen parte de la "red básica" de planificación de la Unión Europea para que se lleven a cabo "en el menor plazo posible" los pasos necesarios para lograr el desarrollo del Corredor Atlántico aprovechando la oportunidad que brindan los fondos extraordinarios Next Generation.

En palabras del presidente de la patronal gallega, el objetivo de la unión explicitada este viernes es lograr la "reactivación" del noroeste peninsular a través de "propuestas conjuntas" ante "desafíos comunes". "Las infraestructuras tienen que llegar a Galicia, que no pase como con el AVE, que tardó 20 años", ha aseverado Vieites.

ETHEL VÁZQUEZ Y BUGALLO

Tras la lectura del manifiesto de los empresario, la conselleira de Infraestruturas de la Xunta ha tomado la palabra para expresar que espera que el encuentro de este viernes "sirva para despejar toda clase de dudas" que puedan existir sobre los compromisos con las infraestructuras del noroeste, que precisa, según Ethel Vázquez, de una "modernización efectiva".

La conselleira ha remarcado que el sector empresarial "está preparado" y que el el transporte es un elemento "esencial" para el crecimiento económico de Galicia y sus comunidades vecinas. "Nos interesa, importa y es nuestro deber", ha apostillado antes de subrayar que "el apoyo de la Xunta seguirá estando ahí".

Por su parte, el alcalde compostelano ha manifestado su agredecimiento por la elección de la capital gallega para la celebración del evento y ha apelado a que las administraciones y el sector privado vayan de la mano para lograr los objetivos propuestos.

SECRETARIA DE ESTADO

Terminada la sesión de apertura, la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha protagonizado la primera de las intervenciones de la jornada, donde ha defendido el papel jugado por el Gobierno central en el desarrollo de las infraestructuras en el noroeste y ha pedido lealtad institucional al resto de administraciones.

Pardo de Vera, que ha apelado en varias ocasiones a su procedencia gallega como garante de su "compromiso" con la comunidad, ha instado a "despolitizar" cuestiones como la movilidad y el transporte, pues considera que la ciudadanía merece que ciertos temas queden fuera de la "batalla" entre organizaciones y la dialéctica de "vencedores y vencidos".

Así, ha lamentado que en ocasiones se hayan "filtrado" planes o documentos a los medios de comunicación que fueron presentados por el Gobierno central en reuniones con las administraciones implicadas. "Se puede ejercer la política de otra forma", ha aseverado.

A renglón seguido, ha defendido que "pese a quien le pese" Galicia tiene más kilómetros de alta velocidad que Portugal y el Gobierno "están desplegando todos los expedientes administrativos" para la construcción y desarrollo de las infraestructuras demandadas.

"Se han dicho cosas como que la reparación (del viaducto de Castro) en la A-6 no va en los presupuestos cuando saben que va ir por trámite de urgencia", ha continuado Pardo de Vera, que, tras incidir en el noroeste está "perfectamente integrado" en la red europea de transportes, se ha comprometido a convocar reuniones periódicas con los empresarios para mejorar la comunicación, ya que considera que el flujo de información no es el adecuado.

En esta línea, ha aseverado que al actual Gobierno central se le piden infraestructuras "que no se han exigido antes" a otros ejecutivos, al tiempo que ha defendido que no existen "marcas prefijadas" para las autopistas ferroviarias, que "no son infraestructuras" sino "acuerdos".

En definitiva, Pardo de Vera ha subrayado ante los empresarios que las demandas recogidas en el manifiesto promulgado este viernes están en la hoja de ruta del Gobierno y se ha comprometido a designar antes del final de la legislatura al comisionado del Corredor Atlántico.