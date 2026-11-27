SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de una persona abollando en el mar, en el municipio coruñés de Cee.

Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia del suceso alrededor de las 17.30 horas de esta tarde. Un particular contactó con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para informar de que había un cuerpo flotando en el antiguo astillero.

Al lugar se desplazaron el 061 y la Guardia Civil que indicaron que tuvieron que sacar a la persona del mar, puesto que había aparecido abollando en el mar, cerca de unas escaleras.