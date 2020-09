La entrada del nuevo concejal de DO este miércoles y con quién se alinee, clave en la crisis institucional de Ourense

Si asume una postura crítica y hubiese acuerdo con PSOE, BNG y Cs, los números darían para una moción de censura aún con el PP al margen

OURENSE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telmo Ucha tomará posesión el próximo miércoles, en un pleno extraordinario, de su acta como concejal del Ayuntamiento de Ourense en sustitución de Mario González, que abandonó la Corporación tras estallar las disputas internas entre el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome (DO), y un grupo de ediles de Democracia Ourensana (DO) críticos con la gestión de los fondos públicos del propio regidor.

Hasta ahora, la entrada de Ucha como concejal se suponía un apoyo más para Jácome --ya había tenido acta en la anterior legislatura--, que en estos momentos solo cuenta con un sostén en el Consistorio, Armando Ojea, recientemente nombrado teniente de alcalde, tras la ruptura del Gobierno de coalición por parte del PP, la retirada de las competencias de dos ediles de DO y el abandono de las carteras de otros dos --además de la dimisión de González, que dejó su puesto por motivos profesionales, según refirió a finales de agosto, pero impulsado por el escenario actual--.

Al disponer únicamente de dos ediles, las juntas de gobierno local están paralizadas --se necesita un mínimo de tres-- y ambos deben controlar las doce áreas del Consistorio. La llegada de Ucha, el siguiente en la lista de DO, podría desatascar dicha situación, pero todavía no es un hecho que este dé finalmente su apoyo a Jácome, ya que podría decidir encasillarse en el grupo de los no adscritos, como se ha especulado en las últimas horas.

De darse esta última coyuntura, la moción de censura ya no solo estaría en manos de que se unan PP y del PSOE --los dos únicos partidos que a día de hoy suman los votos necesarios--, sino que sería viable, aún con el PP al margen, apoyada por el resto de formaciones en conjunto más el voto de Ucha --que tendría validez al no haber formado parte del Ejecutivo local--: PSOE, con 9 ediles; BNG, con 2; y Ciudadanos, con otros 2 suman 13, estando la mayoría en 14.

Con todo, desde la celebración de la sesión plenaria de este miércoles, Ucha tendrá un plazo de cinco días hábiles, según establece la ley, para comunicar si decide integrarse al lado de Jácome o apartarse, lo que ocasionaría un nuevo frente.

MOCIÓN SIN EL PP

Sobre esta coyuntura, el portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha admitido, en declaraciones a Europa Press, que no tiene "conocimiento de que vaya a ocurrir nada de eso" por el momento: "No se habló de esa posibilidad, conmigo no habló nadie de eso". Con todo, el socialista ha sostenido que, si finalmente ocurriese, "sí sería una posibilidad" llevar adelante una moción de censura, aunque tendría que antes tratarse el tema al más alto nivel del partido.

En la misma línea se ha mostrado el líder local del BNG, Luís Seara, quien ha trasladado a Europa Press que "es una decisión" de Ucha, que por ahora "desconoce". Su homónimo en Ciudadanos, José Araújo, ha afirmado que solo conoce "especulaciones, nada más" y ha preferido "no opinar" porque "es mucho suponer".

DO: "QUIEN RESISTE, VENCE"

Jácome, a pesar de ser instado a dimitir por todos los concejales del Consistorio salvo él mismo y Ojea, continúa firme en su determinación de mantenerse al frente y hoy Democracia Ourensana, a través de sus redes sociales, ha destacado lo siguiente: "Por hacerle un favor a la ciudad, pero, sobre todo, por hacerle un favor a la VERDAD: Jácome, resiste. Y quien resiste vence".

En el pleno de este miércoles, además, se debatirá un segundo punto, relativo a una modificación presupuestaria aprobada por la última junta de gobierno congregada, la del pasado día 8, y que formaliza una dotación de más de un millón y medio de euros. Esta cantidad está previsto que se destine, entre otros asuntos, a la reforma de la perrera municipal, contratos de limpieza en centros escolares, acciones para promocionar el comercio local y al Colegio de Economistas.