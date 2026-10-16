Eólica Así Non llevará al TS el "masivo" cambio de sección de pleitos de TSXG y censura el nuevo "decretazo" de la Xunta

Coordinadora Eólica Así Non! - EÓLICA ASÍ NON!

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora Eólica Así Non! recurrirá al Tribunal Supremo (TS) la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del "masivo" traslado de la sección tercera a la segunda de la Sala de lo Contencioso de cientos de pleitos eólicos, después del "desamparo" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En rueda de prensa en Santiago este viernes, la portavoz de Eólica Así Non!, Belén Rodríguez, ha denunciado el "inédito e irregular" cambio entre secciones de centenares de litigios contra eólicos y sus líneas de alta tensión, "sin precedente en la historia democrática". Relata que el desamparo del CGPJ, unido a la falta de respuesta del presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, a una queja presentada en abril, no les deja otra vía que recurrir caso a caso cada una de las decisiones de cambio entre secciones. Estos se sumarán a los correspondientes recursos sobre cada proyecto eólico.

Apunta que este cambio "altera" las normas de reparto de competencias entre secciones, aprobadas en 2023 y ratificadas este mismo año por el CGPJ, por lo que "se vulneran derecho de tutela judicial efectiva". Y además se lleva a cabo en procedimientos judiciales "muy avanzados" en los que se dictaron en su día paralizaciones temporales de eólicos por cuestiones como riesgo para el medio ambiente, "cuando toca dictar sentencia".

Eso sí, la coordinadora avanza que, en caso de que el Supremo no les dé la razón, el "paso siguiente" será llegar hasta el Tribunal Constitucional.

Más allá de esta cuestión, recuerdan que la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio, ya decidió también cambiar de la sección encargada de los eólicos a los jueces Luís Villares y Dolores López. Todo ello "pone en riesgo la credibilidad e independencia del TSXG".

Uno de los puntos sobre los que llama la atención es que tanto la Xunta como la patronal eólica "alardean públicamente" de que estos cambios fueron "logrados" por ellos, por "su capacidad de influencia", lo que "llama la atención" y "roza hechos prevaricadores".

NUEVO "DECRETAZO" DE LA XUNTA

Paralelamente, Belén Rodríguez ha cargado contra el último anuncio de la Xunta de Galicia de que incluirá en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027 una nueva modificación de la normativa eólica para facilitar mayores repotenciaciones con menos trámites.

Tacha esta decisión de "una ratificación más del modus operandi" de la Xunta, con docenas de modificaciones de la ley eólica "a golpe de decretazo".

Así, reprocha que la nueva modificación eólica a través de la ley de acompañamiento "no es aceptable" al no haber "pasado por consulta pública".

Además, la portavoz se refiere al escenario de "confusión jurídica" con casos que tilda de "esperpénticos", como lo ocurrido con el eólico Paxareiras II, paralizado por la justicia pero al cual la Xunta acaba de conceder una nueva autorización --la primera retramitación con base en la ley de recursos naturales--. De hecho, Rodríguez se pregunta si en el caso de que les den la razón en su segundo recurso para su suspensión, el Gobierno gallego podría aprobar una tercera autorización a Paxareiras II. Una situación que resume como "demencial" y que considera que solo busca hacer "desistir" a asociaciones y vecinos.

El también miembro de esta plataforma y secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, alerta de que se vive "un intento descarado de estrangular la respuesta social", en lo que recrimina como un uso "corrupto y mezquino de la justicia por parte del poder económico y del PP". Advierte que está "situación de golpismo judicial" busca convertir a Galicia en "tierra de sacrificio".

De tal forma, Eólica Así Non! avanza "próximas movilizaciones", si bien todavía no tiene un calendario de fechas y lugares.