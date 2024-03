Escolares protagonizan el acto del 8M de la Xunta con una llamada a "seguir avanzando" hacia la "igualdad real"

Rueda reconoce que falta "camino por recorrer" y que solo con "igualdad real" se puede hacer "algo grande": "Mientras, hará falta reunirse el 8M"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Escolares han protagonizado el acto organizado por la Xunta con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que se ha puesto en el foco a los jóvenes que integran "la generación 8M" (lema del evento) en una llamada a seguir dando pasos hacia la "igualdad real" que, en palabras del presidente en funciones, Alfonso Rueda, aún no existe pese a que "se ha avanzado mucho".

En el evento se hizo entrega de los galardones del alumnado que ha resultado premiado en el concurso de carteles del 8M y también se contó con el testimonio de dos jóvenes referentes en sus respectivos campos: la deportista Irene Blanco, con reconocimiento mundial en halterofilia, y la cantante porriñesa de soul Xoana.

La encargada de inaugurar el acto ha sido la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, quien ha reivindicado que para la Xunta la igualdad es "una cuestión transversal que afecta a todas las consellerías" y ha enfatizado la importancia de la "generación 8M" integrada por las niñas y niños de hoy llamados a "seguir avanzando".

Lo ha hecho en un acto en el que, además de Rueda, han participado varias conselleiras y conselleiros de su equipo; así como el jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, ante quienes el presidente se ha referido a las nuevas generaciones como una pieza fundamental para romper estereotipos y erradicar todo tipo de discriminaciones.

Si la conselleira había enfatizado que cada uno de los 124 trabajos presentados al concurso de carteles "abre una reflexión para seguir avanzando", Rueda también ha elogiado el compromiso de los escolares y sus docentes, además de apelar a seguir trabajando "juntos" dado que la sociedad ha "avanzado mucho", pero "aún queda mucho por avanzar".

Rueda ha reivindicado el compromiso pleno de la Xunta por alcanzar "una Galicia igual" con medidas como el impulso este año de un plan de formación y contratación de mujeres en sectores fuertemente masculinizados, que estará dotado con 2,25 millones de euros.

Además, este año la Xunta prevé abrir cinco centros de atención 24 horas para víctimas de violencia machista,q ue estarán emplazados en las áreas sanitarias de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense y Vigo. También ha comprometido para este mandato centros de información a la mujer (CIM) móviles para "llevar las políticas de igualdad al medio rural" y poder identificar así casos de violencia machista ocultos.

"SI DICEN QUE NO PUEDES HACER ALGO, HAZLO CON FUERZA"

En el acto, la deportista Irene Blanco, quien ha relatado su historia con la halterofilia desde los 13 años, que incluyó una marcha a Madrid a los 15 para poder entrenar, ha lanzado un mensaje a las asistentes: "Si dicen que no puedes hacer algo, hazlo con fuerza". Una idea en la que ha incidido la cantante Xoana: "Que ninguna otra persona eche abajo lo que queremos hacer".

Rueda ha tomado la palabra y ha manifestado su deseo de que "ojalá cada vez se escuche menos, hasta no llegar a escucharse nunca, que 'esto no es para ti'". "Esto no se puede escuchar nunca, bajo ninguna condición y en ninguna actividad", ha manifestado el mandatario gallego, quien también ha reivindicado que no haya mujeres que "sigan teniendo miedo" por las "amenazas de hombres que no entendieron absolutamente nada".

"Sois el futuro para todo y también para llegar a la igualdad real", ha proclamado el presidente gallego, quien ha advertido que solo cuando esta exista la sociedad podrá hacer "algo grande". Mientras, ha reflexionado el presidente gallego, "hará falta reunirse el 8M y recordar que queda camino por recorrer".

"Me da la impresión de que ahora queda un poco menos", ha concluido el mandatario, quien vivió un momento 'fan' con uno de los escolares premiados, que le saludó y le interpeló directamente durante el acto.

124 PROPUESTAS

Al certamen del concurso de carteles se presentaron un total de 124 propuestas que, según la Xunta, "destacaron por su calidad y por reflejar un compromiso claro con la igualdad".

Reconocidos con galardones en las diferentes categorías han sido el CEIP Seara (Moaña), Santo Estevo de Parga (Guitiriz), IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño), CPR Cariño (Arteixo), IES Plurilingüe Durmideiras (A Coruña) y CPR Plurilingüe Alba (Vigo).

OTRAS ACCIONES POR LA IGUALDAD

Con motivo del 8M, la Xunta también ha informado de que, a través de los Equipos de Inclusión del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, está desarrollando durante esta semana en los centros penitenciarios de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra) actividades relacionadas con la igualdad y la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Esta programación está dirigida a los internos de los módulos Nelson Mandela que funcionan en estos dos centros y en los que se prepara a los internos para afrontar la vida en libertad.

En concreto, en el centro de A Lama se propusieron, entre otras propuestas, un programa especial de radio con motivo del 8M para debatir sobre los roles de género; la proyección y posterior coloquio sobre la película 'Vidas ocultas'; talleres de sensibilización sobre el 8M o la decoración del módulo.

Asimismo, en el penitenciario de Teixeiro, se leyeron durante toda la semana textos y poesías en clave feminista; el mural de la revista 'Vis a Vis' se dedicó a la temática relacionada con el Día de la Mujer; se elaboró un collage colaborativo; se hicieron talleres ocupacionales; se proyectó y se debatió sobre el film 'No soy un hombre fácil'; el club de lectura se centró en el 8M y se realizó un graffiti en el patio.