La escritora Almudena de Arteaga amadrinará el próximo martes la fragata F-112 'Roger de Lauria' en Ferrol

FERROL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar ejercerá como madrina de botadura de la fragata F-112 'Roger de Lauria', el próximo martes por la tarde en Ferrol.

Aunque en un principio estaba prevista la participación de la reina Letizia como madrina de la fragata, finalmente será Almudena de Arteaga, descendiente directa del histórico almirante, la que amadrine el buque.

Según ha indicado la Armada en un comunicado, la elección de De Arteaga responde a su condición de descendiente directa de Roger de Lauria, lo que establece un vínculo entre la figura histórica del almirante y la nueva unidad de la Armada.

La fragata, bautizada con el nombre de 'Roger de Lauria', rinde homenaje al almirante del siglo XIII, que fue almirante de Sicilia y Gran Almirante de Aragón y participó en numerosas victorias navales contra las tropas de Anjou y la flota francesa. Su carrera culminó en 1304.

Almudena de Arteaga, reconocida por su trayectoria como escritora de novela histórica, es Almirante de Aragón y forma parte del Real Patronato del Museo Naval. Estas circunstancias, según la Armada, refuerzan el carácter simbólico de su designación, al unir su legado familiar con su vinculación al patrimonio histórico y naval de España.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció la abogacía antes de dedicarse plenamente a la literatura. Su primera novela, 'La princesa de Éboli', alcanzó un notable éxito editorial.

Entre sus obras figuran 'María de Molina' y 'Tres coronas medievales', galardonada con el Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica en 2004, así como 'Capricho', que obtuvo el Premio Azorín de Novela en 2012.

La primera unidad del programa F-110 de la Armada, la fragata F-111 'Bonifaz', fue botada en septiembre del pasado año en una ceremonia en la que la reina Sofía ejerció como madrina.