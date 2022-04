Un estudio detecta que el 64% de gallegos desconoce la relación de salud bucodental y enfermedades como ictus o diabetes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 64% de los gallegos desconoce que las bacterias presentes en la boca y en las encías aumentan la probabilidad de sufrir diferentes enfermedades, como problemas cardiovasculares, ictus, diabetes, Alzheimer o cáncer, y el 72% tampoco sabe que están relacionadas con el infarto de miocardio, según revela una encuesta impulsada por Vitaldent.

La encuesta, realizada a una muestra de 3.060 residentes en España de 18 a 70 años dentro de la campaña 'Una boca sana, tu mejor defensa', desvela que el 81% de los gallegos consultados no sabe que una mala mordida puede derivar en un bajo rendimiento deportivo.

Asimismo, pone de manifiesto que el 45% de consultados en Galicia no sabe que descuidar la salud bucodental puede ser responsable de dolores físicos y problemas para dormir; el 39% no es consciente de su vinculación con sufrir dolores de cabeza y el 38% no relaciona que el estrés puede incidir en el desarrollo del bruxismo.

Ante estos datos, la directora Médica de Vitaldent, Clara Esteban, señala que esta campaña busca visibilizar "el desconocimiento que existe entre la población de la verdadera importancia del cuidado de la salud oral, a fin de contribuir en última instancia al cuidado de su salud general".

No obstante, el 70% de los gallegos encuestados sí sabe qué es la periodontitis (enfermedad de las encías) y el 65% que la placa bacteriana es la principal causante de esta enfermedad. Al respecto, el coordinador de Odontología General de Vitaldent, Gustavo Camañas, apunta que no tratar correctamente las enfermedades o infecciones periodontales "puede llegar a derivar en la pérdida de piezas dentales e incluso afectar a la salud sistémica".

REVISIONES

Casi 7 de cada 10 residentes en Galicia que participaron en la encuesta afirmaron que acuden a revisiones periódicas. Sin embargo, el 45% va como mucho una vez al año, el 24% al menos cada seis meses y el 31% solo acude al dentista cuando tienen molestias. En este sentido, los expertos de Vitaldent defienden la necesidad de acudir al dentista por lo menos una vez cada seis meses para prevenir cualquier patología y favorecer el diagnóstico precoz.

A pesar de ello, más de la mitad de los gallegos tiene la creencia de que se recomienda acudir al dentista una vez al año (57%) y sólo el 36% es consciente de la necesidad de acudir semestralmente a la consulta.

Sobre otras cuestiones de higiene dental, el 74% de los gallegos dijo cambiar su cepillo de dientes trimestralmente, el 20% únicamente cuando nota que ha perdido su eficacia, y el 3% lo hace solamente una vez al año.

Por su parte, la gran mayoría de los encuestados desconoce que cepillarse los dientes justo después de comer puede resultar perjudicial para su salud bucodental: únicamente el 10% lo sabe, mientras que el 61% cree que no es perjudicial y el 29% reconoce no saberlo.