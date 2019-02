El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense se incorpora a Ciudadanos

Actualizado 12/02/2019 17:14:46 CET

El exportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, José Araújo, ha anunciado este martes su incorporación al proyecto de Ciudadanos, así como su afiliación al partido, de cara a las próximas elecciones municipales quince días después de dejar el acta de concejal y causar baja en la militancia de la formación popular con el objetivo de encontrar "una nueva fórmula". Con todo, no ha confirmado que vaya a ser el candidato por Ourense.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario de organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, quien ha puesto en valor los "conocimientos" de la nueva incorporación, un "activo muy interesante" cuya "postura social" es "muy importante".

José Araújo ha recordado que, como había anunciado en el momento de abandonar el acta de concejal y el PP, su marcha de la corporación municipal se debió no a una "estrategia", sino a su "descontento" con la "forma de trabajar" del grupo de gobierno y de la oposición, "que no estaban aportando nada positivo" a una ciudad que "no se podía gobernar a base de selfis ni a base de insultos ni estar todo el día bromeando o haciendo vídeos de coña, ninguneando al gobierno municipal o a la oposición".

"No daría este paso bajo una estrategia, lo doy porque estoy francamente cansado de una situación; tenía una posición muy cómoda en el aspecto orgánico y en cuota de poder, era portavoz del gobierno, se me insinuó que repetiría en la lista, era presidente de un distrito importante de la ciudad y tenía una magnífica relación con todos los miembros del partido", ha expuesto.

Así las cosas, José Araújo ha señalado que se une a Ciudadanos --que se puso en contacto con él y no al revés-- con la intención de sumarse a un equipo de personas "para dar una luz diferente, una forma diferente de ver la política que encaja perfectamente" en su "forma de ser", así como "a contribuir al trabajo en positivo" con la condición "básica" de "trabajar con respeto y poner en valor el trabajo hecho hasta ahora en la organización".

"Me siento identificado con la forma de defender a los hombres y mujeres de este país, a darles prioridad sobre las siglas; si no existiera Ciudadanos, habría que inventarlo, ya que identifica a cualquier hombre o mujer que viva en Ourense o en el resto del Estado. Es un partido moderado en sus planteamientos y me siento perfectamente identificado con esta organización", ha defendido.