Facenda presentará "próximamente" la ley que regulará la fundación especial de NCG para "simplificar" su funcionamiento

Dice que no afecta la deuda a la llegada de crédito a los gallegos y Caride advierte que está en duda la financiación del hospital de Vigo

El director xeral de Política Financiera de la Consellería de Facenda, Manuel Galdo, ha asegurado este viernes que la Xunta presentará "próximamente" el proyecto de ley de fundaciones especiales para la conversión de la entidad Novacaixagalicia (NCG) en esa categoría, una normativa que debe "aclarar" y "simplificar" su funcionamiento.

"Independientemente de la entrada de los inversores privados en el banco, no parece lógico retrasar la conversión de la fundación en fundación de carácter especial, toda vez que esta figura resulta más económica en cuanto a gastos se refiere", ha remarcado el director xeral de Política Financiera, quien ha argumentado que ese tipo de entidad "no está sometida a obligaciones contables y presentación de documentación e información" de las que sí deben dar cuenta las entidades de crédito.

Lo ha ratificado el alto cargo de la Xunta en respuesta a la socialista María José Caride en la Comisión de Economía, recordando que se cumple, de esta forma, con el mandato parlamentario, aprobado por unanimidad de los tres grupos el pasado 26 de octubre. En él, se instaba a presentar "de inmediato" este proyecto de ley, "tomando las medidas oportunas para evitar la participación en nombre y representación" de esta entidad "de ningún miembro del que se demostrase que tuvo responsabilidad directa en la desaparición de NCG".

Además, tal y como recordó este viernes la diputada socialista María José Caride, ese acuerdo también instaba a la devolución de las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de la caja y su reintegración en la fundación. En este sentido, la parlamentaria del PSdeG preguntó al director xeral qué acciones realizaba la Xunta para que esas devoluciones, que pueden sumar hasta "40 millones de euros", fuesen a la caja y no a Novagalicia Banco, que --ha evidenciada-- es una entidad "privada".

Manuel Galdo, durante su intervención, ha incidido en que el Gobierno gallego "no tiene competencias" en materia de bancos, sino únicamente en cajas, y ha culpado de su desaparición a los sucesivos decretos aprobados por el Ejecutivo central.

PLAN ESTRATÉGICO

Previamente, el alto cargo de Facenda ha insistido en la importancia que tendrá el plan estratégico de la fundación como vía que "debe regir los pasos de la entidad en los próximos ejercicios", y que tendrá, según ha resaltado, como principales herramientas el "replanteamiento de actuaciones de gastos" y la eficiencia en las actuaciones benéfico sociales.

Así, ha indicado, se trata de "racionalizar los gastos, adaptándolos a la situación, paralizar la expansión inmobiliaria de los últimos años, aplicando los fondos con criterio de mayor e inmediata rentabilidad social".

En este sentido, ha recordado que el parque inmobiliario de la fundación son 97 edificios, de los cuales 15 están sin utilizar. Además, ha señalado que en el último quinquenio fueron destinados a inversiones inmuebles la tercera parte de los fondos.

Asimismo, Galdo ha puesto de manifiesto que será preciso "aumentar los ingresos" derivados de otras actuaciones, fundamentalmente de actos culturales. Ha explicado, en este sentido, que "no se trata de reducir programación", sino de "reducir la subvención" destinada a determinadas actividades de "menor intensidad o necesidad social".

Por su parte, María José Caride ha exigido a la Xunta que "cumpla su compromiso" de elevar la participación de Novacaixagalicia en el banco del 7 al 15 por ciento, con el objetivo de garantizar la obra social, ya que los fondos actuales "sólo dan para la financiación durante tres años".

DEUDA PÚBLICA

En otro orden de cosas, el alto cargo de la Xunta ha asegurado que la situación de endeudamiento "es de las mejores", puesto sólo el 19 por ciento de la deuda lo es con entidades de crédito y, a su vez, este porcentaje se distribuye entre 15 entidades financieras. Lo ha manifestado, también en respuesta a María José Caride, después de que la diputada se interesase por cómo afecta la situación de la deuda de la administración pública a la hora de que llegue el crédito a las familias y pymes.

A este respecto, el alto cargo de la Xunta ha defendido las cifras de la Xunta con un endeudamiento menor que la media y ha asegurado que "no afecta" en la llegada de liquidez a las familias. Sin embargo, Caride ha advertido de que no está computada la colaboración pública-privada en ese endeudamiento y ha advertido de que la financiación del hospital de Vigo, que se financia por este sistema, "parece ser que no se puede alcanzar en las condiciones establecidas en la cláusula firmada con Novacaixagalicia".