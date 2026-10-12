Fallece un ciclista en Foz (Lugo) en una jornada con heridos leves en accidentes de tráfico en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido este lunes en Foz (Lugo) en una jornada en la que ha habido varios heridos leves en accidentes de tráfico en distintos municipios de la comunidad gallega.

Según recoge el 112 Galicia, a las 13.30 horas, se tuvo constancia, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de un ciclista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en el kilómetro 1 de la LU-151, a la altura de la parroquia de Fazouro (Foz).

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron la colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Foz. Pese a los esfuerzos, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

Por otra parte, poco antes de la una de la tarde en el municipio coruñés de Oza-Cesuras hubo una persona herida tras colisionar un coche contra una casa. El vehículo quedó volcado. Sobre las 14.30 horas, en Quiroga (Lugo), en la N-120, a la altura de Bendollo, hubo un alcance entre dos coches, con una persona herida, pero no grave.

En Oleiros (A Coruña), otra sufrió heridas en una pierna tras caer de la moto en un siniestro que tuvo lugar poco antes de las cuatro de la tarde en la zona de Liáns, en la avenida Isaac Díaz Pardo.

También en la ciudad herculina, por una indisposición, cayó un motorista poco después de las 16.30 horas y en Paradela (Lugo) se registró una salida de un vehículo en la LU-633, kilómetro 63, con dos personas en el interior del mismo.