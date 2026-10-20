Fallece un hombre de 51 años en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-9 a su paso por Caldas

Imagen del accidente. - PROTECCIÓN CIVIL CUNTIS

VIGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor, de 51 años de edad y vecino de Vilagarcía de Arousa, ha perdido la vida en la tarde de este martes tras registrarse un accidente entre un camión y una furgoneta en la autopista AP-9 a su paso por Caldas de Reis (Pontevedra).

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el punto kilométrico 107 de dicha vía, en dirección Vigo.

Fue sobre las 14.30 horas cuando los servicios de emergencia tuvieron constancia del suceso, que ha obligado a cortar la AP-9 en ese punto, generándose un atasco kilométrico.

Según contaban diversos particulares y confirmó la Guardia Civil, un camión habría tenido un accidente quedando en tijera, involucrando a su vez a una furgoneta que estaba parada en el arcén, cuyo conductor estaba atrapado. Fue precisamente esta última persona la que finalmente perdió la vida.

Hasta el punto se desplazaron los servicios de Urgencias Sanitarias del 061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

Fuentes de la Benemérita han explicado que el fallecido era un vecino de Vilagarcía de 51 años de edad, que quedó atrapado dentro de su furgoneta después de que el vehículo articulado impactase contra ella mientras estaba parada en el arcén. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.