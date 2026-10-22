Fallece un motorista tras un accidente en Ourense

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

OURENSE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista perdió la vida tras sufrir un accidente en la N-120 a su paro por el término municipal de Ourense.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 11.00 horas de este jueves y fueron varios particulares los que indicaron que un motorista había caído contra el guardarraíl y que necesitaba asistencia urgente ante la gravedad de sus heridas.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico la Policía Local. A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista.