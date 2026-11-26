Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un fallo de combustión de un calentador de agua en una vivienda de la localidad coruñesa de Cerceda ha causado una intoxicación a dos miembros de una familia.

Según ha detallado el 112 Galicia, los hechos sucedieron poco después de las 01.00 horas. En ese momento, los gestores de la central de emergencias trasladaron la información a los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ya en el lugar, constaron indicios de una posible acumulación de monóxido de carbono en la vivienda. Para determinar el origen, el 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Ordes, que observaron una combustión incompleta en un calentador de agua.

Así, hasta completar la inspección del aparato por parte de un equipo técnico, los efectivos del parque comarcal precintaron el dispositivo para evitar su manipulación.

En el interior de la vivienda había tres personas, de las cuales dos tuvieron que ser evacuadas por los profesionales sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) al presentar mareos y malestar general.