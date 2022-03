Familiares del Pitanxo denuncian que el Gobierno dé "carpetazo" a lo sucedido y no descartan emprender acciones legales

La portavoz de los familiares de los desaparecidos del naufragio, e hija de uno de ellos, María José Do Pazo (3d), interviene junto a otros familiares en una rueda de prensa en la biblioteca de Marin, a 26 de marzo de 2022, en Marín, Pontevedra

La portavoz de los familiares de los desaparecidos del naufragio, e hija de uno de ellos, María José Do Pazo (3d), interviene junto a otros familiares en una rueda de prensa en la biblioteca de Marin, a 26 de marzo de 2022, en Marín, Pontevedra - Beatriz Ciscar - Europa Press

"Decepcionados" con el Ejecutivo, señalan que "no hay motivación técnica" para la decisión y avanzan una concentración el próximo sábado en Marín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de los fallecidos en el hundimiento del Villa de Pitanxo han denunciado que el Gobierno quiera "dar carpetazo a todo lo referente al barco" sin atender el "compromiso adquirido" de localizar y bajar al pecio; motivo por el que "no descartan" emprender acciones legales.

En una rueda de prensa ofrecida este sábado en la biblioteca municipal de Marín, los familiares --encabezados por María José Do Pazo-- han comunicado a los medios su "profunda decepción" con el Gobierno y con el presidente Sánchez, "que se comprometió a hacer lo posible y lo imposible" para recuperar los cuerpos y localizar el buque.

"Un poco de sensibilidad. Nos dicen que esto se acabó, dan carpetazo y no hay más reuniones. ¿Qué gobierno tenemos?", se ha preguntado María José, que ha asegurado que "no se puede actuar así".

"La Fiscalía ha dicho que podría tratarse de un homicidio imprudente. Las familias creemos que esto se merece otro trato, otro estudio y otro respeto. Hemos perdido a familiares y no hemos ni tenido tiempo de llevar duelo. La forma en que se nos está tratando es de falta de humanidad", ha comentado.

Los familiares han informado de que han solicitado una nueva entrevista con el titular del Ejecutivo estatal y han hecho un nuevo llamamiento a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "que no se ha puesto en contacto con ninguna familia". "Es preciso hablar, 21 trabajadores del mar han fallecido en circunstancias muy graves", señala.

Los allegados de los fallecidos quieren que se les explique, tal y como también recogen en el comunicado, el motivo real de que no se vaya a realizar ninguna acción más, más allá del informe técnico "sin fecha y sin firmar" que se les facilitó en la reunión celebrada el 24 de marzo en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

"No sé qué quiere decir que venga sin fecha y sin firmar. ¿Es que nadie se quiere hacer responsable de esta decisión?", ha cuestionado la portavoz de los familiares.

INFORME TÉCNICO

Este informe concluye que "al no poder recuperar los cuerpos de los 12 desaparecidos, no merece la pena técnicamente, ni bajar, ni localizar al Villa de Pitanxo". Entre los motivos esgrimidos en el informe para no iniciar la búsqueda, detallan la "imposibilidad" de intervenir con buzos o mediante un ROV en el interior del buque.

Indican también que "no existen precedentes de estas operaciones" y que "una operación de este calibre conlleva unos preparativos y un diseño de entre 9 y 12 meses", además de la petición de permisos y "la dificultad de estimar el coste económico".

Así, comunican que "la falta de precedentes y las dificultades asociadas hacen concluir que no existen garantías de ningún tipo de éxito de la misma".

Con todo, los familiares han expresado su "completa disconformidad" con este informe, que "pone de manifiesto el desinterés de las autoridades en buscar las causas del hundimiento y poner así punto y final a la tragedia marítima de España más grande de este siglo".

"No se puede afirmar que es inviable si no se baja. Nadie puede afirmar si no se baja como está el buque o si hay cuerpos que se hayan enredado en los exteriores del barco", insisten.

"No aceptamos una decisión unilateral y sin motivación técnica. No vamos a renunciar a nuestro legítimo derecho como víctimas de pedir que se localice y se baje, y se elabore un trabajo fotográfico para reconocer los alrededores", defienden en el comunicado.

Lamentan además que el delegado del Gobierno, José Miñones, no les haya transmitido todavía información precisa sobre la localización del barco, "algo sencillo" para lo que "simplemente habría que dotar a un buque de un magnetómetro y un sonar de barrido lateral".

ACTUACIONES PRIVADAS

En cuanto a la posibilidad de que las acciones las acometan empresas privadas, señalan que "tampoco se ha informado de si las autoridades han establecido contacto" con este tipo de compañías, e indican que ellos sí lo han hecho, confirmando que existen empresas europeas y españolas que "podrían llevar a cabo la operación y disponer de los medios en tres días".

"Hoy las viudas y huérfanos del Pitanxo son aún más viudas y huérfanos porque lo son también del Gobierno, que los he dejado desamparados", han lamentado en el comunicado, tras lo que María José ha insistido en que "ya no es por los 21 fallecidos del buque, sino por todos los marineros de España; que sepan que si les pasa, no les va a ocurrir lo mismo que a nosotros".

Por último, Do Pazo ha avanzado que convocarán una nueva concentración para el próximo sábado en Marín y que enviarán a todos los partidos una moción que inste a continuar la búsqueda del barco "para que se vote en todos los plenos de los ayuntamientos".

La portavoz ha comentado además que la armadora continúa sin contactar con ellos y que, aunque el viernes en el funeral conjunto celebrado en Marín pensaba hablar con Samuel, el superviviente que acudió al acto, "para preguntarle qué había pasado", vio al hombre "tan destrozado y con tanto sufrimiento, por los fallecidos, por las familias y por todo lo que vivió", que todos los familiares comprendieron que "hay que esperar".