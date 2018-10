La Fegamp rechaza la propuesta del PPdeG para que ayuntamientos usen remanentes de tesorería para devolver plusvalías

Publicado 27/02/2018 19:06:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, ha rechazado la propuesta del PPdeG para que los ayuntamientos puedan usar los remanentes de tesorería para devolver el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como plusvalías, indebidamente cobrado.

En concreto, el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, informó el lunes de que su formación registró una preposición no de ley en el Parlamento de Galicia para formular esta solicitud al Gobierno central.

Al respecto, el presidente de la Fegamp ha pedido a Pedro Puy que no se "entremeta" en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el municipalismo gallego. "La proposición no de ley no parece más que una rabieta por el éxito de la reunión de alcaldes y alcaldesas en Madrid que obligó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a rectificar y permitir el uso del superávit", ha manifestado.

Alfredo García ha asegurado que la Federación Galega de Municipios e Provincias "no pretende dar consejos" pero le ha recordado al portavoz parlamentario del PPdeG que, en la Fegamp todos los acuerdos son "conseguidos por unanimidad", esfuerzo que le ha pedido a Pedro Puy.

De este modo, ha mostrado su rechazo a la iniciativa del PPdeG que, según ha criticado, busca que los municipios paguen con su superávit la devolución de la plusvalía municipal, un tributo que "está pendiente de revisión por parte del Estado" debido a la "incongruencia que suponía pagar plusvalía por inmuebles en los que su venta no supusiera ningún incremento en el valor del mercado debido, entre otras cuestiones, a la crisis.

"Esta es una cuestión que compete directamente al Gobierno central ya que el tributo y su cálculo depende exclusivamente de la formulación del mismo por la Administración central", ha señalado.