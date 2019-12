Feijóo y el actor Luis Zahera, "hermanos" en un vídeo para felicitar la Navidad: "Galicia é todo. Bo Nadal"

Actualizado 20/12/2019 18:42:09 CET

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el actor compostelano Luis Zahera son los dos "hermanos" protagonistas de un vídeo de humor que el mandatario gallego ha colgado en redes sociales con el hashtag #GaliciaUne para felicitar la Navidad y la entrada al 2020.

Feijóo se parodia a sí mismo de este modo a través de un 'sketch' grabado en la Cidade da Cultura, concretamente en el entorno de la exposición 'Galicia, un relato no mundo'. En estas instalaciones del Gaiás, comparte diálogo y reproches en tono irónico con Zahera, aunque el rostro de ambos aparece oculto hasta casi el final.

GALICIA UNE. Más aún de lo que nos parece. ?? Bo NADAL. FELIZ 2020 ???? #Galiciaune ?? pic.twitter.com/VHzBpddHAR — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) December 20, 2019

"Si preguntas a unos dirán que soy un facha, pero si escuchas a otros, ¿sabes lo que dicen? Que soy un rojo nacionalista peligroso", bromea el también dirigente del PPdeG.

"Con lo bien que estaba yo de cartero de 'Luar'...", continúa el actor, conocido por su papel de 'Petróleo' en la serie gallega 'Mareas Vivas'. Ante ello, Feijóo le recuerda que trabajó en Correos "tres años".

"Claro, te gustaba mucho la idea de trabajar en Madrid a ti", bromea Zahera. Sin embargo, el presidente gallego le recuerda entre risas: "Quien se fue allá a hacer la carrera fuiste tú, yo sigo aquí".

También en clave política, el titular de la Xunta saca pecho de que ganó "tres elecciones con mayoría absoluta". "Treinta más que vas a ganar, porque hacéis elecciones cada 25 minutos, dejadnos descansar con las elecciones", le reprocha su supuesto 'hermano', a lo que Feijóo responde: "Perdona, en Galicia las elecciones se hacen cuando tocan, cada cuatro años".

"GALICIA É TODO. BO NADAL"

Más adelante en el mismo vídeo, Zahera le pregunta a Feijóo si vio 'El Reino', película por la que recibió un Goya en 2019. "No me vas a pillar con esto, vi la película, vi cómo fuiste a recoger el Goya, pero una preguntita... ¿Tú me votaste?", cuestiona.

"¿Pero qué tendrá que ver, hermano? Gane quien gane, sea quien sea, no importa, lo importante es que lo haga bien y mire por la gente necesitada, que hay un lote de ella", sentencia Zahera.

El 'sketch' se cierra con una felicitación navideña en la que aparecen ambos, por fin reconocibles, y el actor caracterizado subraya: "En Galicia no somos muchos, pero Galicia es mucho".

"Galicia é todo. Bo Nadal", concluye Feijóo.