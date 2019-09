Feijóo advierte que la central de As Pontes, que "invierte para cumplir" con la UE, "no se puede cerrar sin alternativa"

Publicado 28/09/2019 14:23:50 CET

Señala la "parálisis y la incompetencia" del Gobierno y recuerda que la planta de Alcoa en Cervo "está en pérdidas" por el precio de la luz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado este sábado que una central como la de Endesa en As Pontes (A Coruña), que "está invirtiendo para cumplir la normativa de la Unión Europea" en materia de emisiones, "no se puede cerrar sin una alternativa concreta y viable".

Así lo ha hecho durante su comparecencia de la reunión de la junta directiva autonómica del partido, que ha tenido lugar en el Hotel Eurostars de Santiago. Desde allí, Feijóo ha lamentado que Galicia lleve "varias décadas sufriendo la falta de previsión" del Gobierno central bajo los mandatos socialistas.

En este sentido, ha advertido que "no se puede pensar que la política consiste simplemente en tener ocurrencias y arrebatos", porque cada acción "tiene consecuencias en las que hay gente detrás". Y es que la amenaza de cierre de la planta de endesa en As Pontes podrá afectar a unas 750 familias, algo sobre lo que Feijóo también ha puesto el foco en en su discurso.

"No puedo ocultar hoy la enorme preocupación que sentimos porque una de nuestras fuentes de energía más potentes (...) se interrumpe de forma abrupta anunciando su cierre definitivo", ha lamentado.

"PARÁLISIS" E "INCOMPETENCIA"

Feijóo ha relacionado todo ello con "la parálisis y la incompetencia" del Gobierno estatal, que también afecta a las plantas de Alcoa en A Coruña --ahora de la firma Parter-- y en Cervo (Lugo), esta última "la única fábrica de producción de aluminio primario de toda España" y que "está avisando desde hace meses que está en pérdidas como consecuencia del precio de la luz".

Además, el líder de los populares gallegos ha hecho referencia a la "inestabilidad" que pesa ahora sobre "todas las industrias del litoral" por el nuevo reglamento de Costas.

"Y a esto ahora se suma el cierre de la central térmica de As Pontes. Llevamos meses demandando una transición ecológica ordenada", ha reiterado a continuación, para después asegurar que Galicia "quiere enerías renovables, pero también sabe que no se puede romper de forma abrupta" una planta como la de As Pontes.