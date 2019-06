Feijóo anuncia aumentos en la Tarxeta Benvida para recién nacidos en zona rural

Publicado 23/06/2019 15:50:41 CET

El presidente del Gobierno gallego avanza que se aprobará de "forma inmediata" el contrato estable prorrogable para la enfermería

Defiende la Xunta como "un tesoro político" de estabilidad en una "España despistada" por la "incertidumbre" causada por un "frívolo" Pedro Sánchez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se aprobarán incrementos en las cantidades de las ayudas que se conceden a recién nacidos, que se incluyen en la denominada Tarxeta Benvida, en las zonas rurales, en el marco de medidas más amplias con las que afrontar el "problema demográfico".

"Las parejas, las mujeres, las familias que tengan hijos en el rural van a tener una Tarxeta Benvida más amplia y más ambiciosa", ha anunciado, en entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, en alusión a la medida impulsada por la Xunta y que se concreta en la concesión de ayudas económicas de hasta 1.200 euros por el primer hijo.

Ha recordado que la "próxima semana" Galicia será la "primera Comunidad Autónoma que apruebe una ley de impulso a la natalidad y que afronte el problema demográfico", si bien ha matizado que se trata de un problema que afecta también a España y a la UE.

Ante esto, Alberto Núñez Feijóo ha remarcado que "no hay un objetivo más importante en ningún ayuntamiento gallego, en ninguna Diputación y por supuesto en ningún Gobierno autonómico que no sea intentar impulsar la natalidad", aunque ha admitido que estas medidas pueden no ser "suficientes" y es "necesario" desarrollar en paralelo medidas de "atracción de retornados a Galicia".

Tras lamentar el "retraso" del Pacto de Estado de demografía, ha apelado así a impulsar acciones no solo a nivel de autonomía, sino también local y provincial, sumando a los ayuntamientos gallegos, las cuatro diputaciones, las universidades y las empresas para fomentar también el "retorno" de los gallegos.

El presidente de la Xunta ha incidido en que el "gap demográfico", el "saldo vegetativo" de este año ha supuesto perder "15.000 personas", por lo que el objetivo es reducirlo a unas seis mil o siete mil, si se consigue "que más gente entre" y se impulsan "políticas de conciliación".

CONTRATO ESTABLE PRORROGABLE PARA ENFERMERÍA

Pero no solo ha abordado la situación demográfica de Galicia, sino también la de la sanidad. Feijóo ha enmarcado las protestas en Galicia en un "problema" general de España, derivado de la "falta de médicos" de atención primaria o de pediatras, aunque cree que "volverá el sosiego" tras las "tensiones" que "de vez en cuando" se producen "por falta de planificación del personal".

El presidente del gobierno gallego pone en valor el "conjunto de medidas, de recursos humanos y de equipamientos y nuevos servicios" impulsado por la Xunta y anuncia más medidas, en concreto, en enfermería.

Después de que se haya "dado estabilidad" a los médicos que acaban el MIR como especialistas en medicina de familia, avanza que habrá mejoras también en enfermería, con "contratos fijos y estables de años, prorrogables".

La medida será planteada "de forma inmediata" a organizaciones sindicales y en la mesa sectorial con el objetivo de aprobarla "antes del verano".

LA XUNTA, "TESORO" DE ESTABILIDAD ANTE UNA "ESPAÑA DESPISTADA"

Este jueves, Feijóo presidió el cónclave con altos cargos de la Xunta en el que se presentó el plan para la Galicia de 2030. Tres días después, defiende el proyecto como demostración del trabajo del PPdeG para seguir garantizando la estabilidad.

La Xunta, expone, es "hoy por hoy el único gobierno seguro" frente a una situación de "inestabilidad política" e "incertidumbre" en España, "la Xunta de Galicia es un seguro de gobierno para los gallegos".

Por ello, avanza que el objetivo es "seguir garantizando la estabilidad y el seguro del Gobierno en Galicia, que es un tesoro político en el conjunto de una España despistada y de profunda inestabilidad".

Como responsable de esta situación, sitúa claramente al líder socialista. Feijóo acusa a Pedro Sánchez de generar una "situación de fragilidad" tras una "moción de censura bastante irresponsable" y una actitud "frívola". Y en este contexto, le acusa de apoyarse en el "independentismo navarro, vasco y catalán más el populismo de Podemos".

Ante el futuro del Gobierno central, esquiva valorar la afirmación de Rajoy de que un pacto entre PSOE y Cs daría "estabilidad" a España y centra la atención en el líder socialista. "No me atrevo a decir lo que tiene que hacer Ciudadanos, pero el señor Sánchez nos metió en este lío y tiene la responsabilidad de sacarnos".

RECLAMA QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Al hilo del debate sobre si el PP debería abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez, Feijóo sitúa la decisión en sus "compañeros de Madrid" pero aprovecha para "reafirmarse" en su defensa de que "imperiosamente" tiene que cambiar "la ley electoral", para que gobierne la lista más votada, algo que incluso "al PSOE le vendría bien".

"Lamentablemente España está jugando en el tablero electoral que nos marcó el Partido Socialista que es (...) que gobierne cualquiera menos el Partido Popular", y ante esto "es muy difícil" pedirle al PP que "se abstenga", ha subrayado.

Un debate que traslada al ámbito local, tras los resultados de las elecciones municipales, en las que en Galicia recuerda que el PP se quedó a "un escaño de la mayoría en 25 ayuntamientos" y solo pudo gobernar en cinco.

El líder de los populares le reprocha al PSOE que no aceptase su propuesta de que gobernase la lista más votada en ayuntamientos y diputaciones y enlaza la negativa socialista con los pactos establecidos por el PP en Ourense.

En el Ayuntamiento, el apoyo de los populares hizo alcalde al independiente Gonzalo Pérez Jácome pese a ser la tercera fuerza y el PSOE la primera, a cambio de que los populares mantuviesen la Diputación.

"Lo que hizo el PP de Ourense fue darle estabilidad en ayuntamientos y Diputaciones", expone, frente a un "PSOE que no quiso que gobernase la lista más votada" y que ahora lo "critica". Ante esto, tacha de "tomadura de pelo" al PSOE que intente "dar lecciones" de con quién hay que pactar.

"Que el PSOE empiece a dar lecciones de cómo tenemos que pactar es una pena, que nos tome el pelo a todo el mundo y todo el tiempo..., ya está bien de que el PSOE pueda pactar con el Bloque, el Bloque con Bildu y Esquerra Republicana y el PSOE con Nafarroa Bai y Bildu y que el PP no pueda ni dar estabilidad", ha justificado.

También incide en marcar distancias en el ámbito local. Defiende que el PP apoyase al BNG en Catoira en donde el PSOE "llevaba 30 años" y critica el caso de A Cañiza --el acuerdo de PSOE y Ciudadanos apeó al PP tras 43 años, pero los 'populares' eran la lista más votada--.

"Desde la misma noche electoral propuse que dejásemos gobernar a la lista más votada (...), no solo no hicieron amago de hablar, sino que dijeron que con el PP no se pactaría nunca", remarca.

RUPTURA DE EN MAREA

Ante la ruptura del grupo parlamentario de En Marea, el presidente de la Xunta opina que "no es bueno para la política gallega".

No obstante, puntualiza que "lo que se acredita es que este proyecto político que nació como la espuma está bajando a la misma velocidad que la espuma".

FUTURO POLÍTICO

Preguntado sobre si se ve "pilotando" la próxima década al frente de la Xunta, Núñez Feijóo no aclara si optará a la reelección y se limita a señalar que "a cualquier gallego le interesa pilotar los temas importantes de su país".

Tampoco ha querido avanzar si habrá cambios en su Gobierno para afrontar los objetivos marcados hacia 2030: "Ningún presidente que sea responsable anuncia las crisis de gobierno".

Aún así, ha admitido que "puede haber algún cambio en los equipos de la Xunta de Galicia", pero lo enmarca en el ámbito de decisión de los conselleiros.