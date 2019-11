Feijóo apela a "unir el voto" en el PP para que Sánchez pierda y "todos los españoles salgan ganando"

Publicado 08/11/2019 20:57:39 CET

La candidata por Pontevedra critica que el PSOE pida que gobierne el más votado y recuerda que a Fraga "lo echaron de la Xunta por un solo diputado"

PONTEVEDRA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en "unir el voto" del centro derecha en el PP, porque al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "le corresponde perder" este domingo electoral para que "todos los españoles salgan ganando".

El también presidente de la Xunta ha hecho una parada en Pontevedra este viernes, en el último día de campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre, para participar en un mitin en el Hotel Galicia Palace en el que también han intervenido el portavoz municipal del partido, Rafa Domínguez, la número uno de los populares al Congreso por la provincia, María Ramallo, y otros compañeros de candidatura.

A apenas 48 horas del cierre de urnas para que comience el recuento, Feijóo ha admitido que los 16 meses que lleva el secretario general del PSOE en La Moncloa le han parecido "años". "¿Estamos aquí por qué? Porque Sánchez sustituyó a un Gobierno legítimo y democrático que había salido de las urnas, y lo hizo apoyado por todos los que quieren independizarse de España y por todo el populismo español en todas sus facetas", ha criticado, rememorando la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy.

Tras esto, en palabras de Feijóo, el país vivió una época de "inestabilidad", de "ambigüedad y equidistancia" con "sus socios" de gobierno. "¿Cómo podemos prorrogar los próximos 4 años de la misma forma que tuvimos los dos últimos?", se ha preguntado, en referencia a la futura legislatura.

CS Y VOX, "NINGÚN ESCAÑO" EN GALICIA

Para evitar que esto ocurra, el líder del PP gallego ha advertido que no se puede votar "sin saber si el voto tendrá escaño o no", ya que "las encuestas en Galicia no dan ni a Ciudadanos ni a Vox ningún escaño". Así, Feijóo ha sostenido que la "herramienta que no falla" es "unir el voto de todos los que no quieren que Sánchez continúen cuatro años más" como presidente.

En este contexto, ha señalado que "quedarse en casa es votar a Pedro Sánchez, votar al PSOE es votar a Pedro Sánchez, votar a Podemos es votar a Pedro Sánchez, votar a los nacionalistas es votar a Pedro Sánchez y votar a Vox o a Ciudadanos es que gane Pedro Sánchez". "Esto no es un discurso político. Esto es una crónica, que no una crítica, del 28 de abril", ha recordado.

"Podemos ganar y el PSOE lo sabe, y por eso su objetivo es hablar todo el tiempo de Vox", ha advertido, no sin antes erigir al presidente de su partido, Pablo Casado, como "única alternativa" al candidato socialista.

"LA BANDERA DE ESPAÑA NO ES DE NADIE"

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Pontevedra, María Ramallo, también ha cargado contra el partido de Santiago Abascal y, mirando hacia algunas banderas de España levantadas por los asistentes al mitin, ha reivindicado que este símbolo nacional "no es de nadie, es de todos".

La también alcaldesa de Marín ha insistido en la idea de "unir el voto" y ha afeado que en esta campaña "se esté hablando de señores que se quieren poner de acuerdo para que no gobierne el PP".

No en vano, ha censurado que Sánchez pida ahora que se deje gobernar al ganador de las elecciones. "Si (Manuel) Fraga levantase la cabeza con lo de la lista más votada... Que lo echaron de la Xunta de Galicia por un solo diputado", ha rememorado.

Asimismo, Ramallo ha asegurado que España "necesita" al PP, porque es un partido con "experiencia de gobierno". "Echaron a Mariano Rajoy con una moción de censura que fue una vergüenza para este país. En año y medio no hemos tenido ni una sola buena noticia ni en Pontevedra, ni en España ni en Galicia", ha lamentado.