Feijóo aplaude a Rajoy por "conjugar experiencia y renovación" y reivindica el papel de Galicia en el nuevo organigrama

Actualizado 31/03/2008 20:59:56 CET

Defiende "ajustes" en varias presidencias locales y propone "empezar la tarea ascendente" del PPdeG tras "frenar" la tendencia a la baja

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió hoy la decisión del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de "conjugar experiencia y renovación" al elegir a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pío García-Escudero como portavoces del Congreso y del Senado, respectivamente, y reivindicó el protagonismo de cargos gallegos en el nuevo organigrama del Partido Popular.

En declaraciones a Europa Press, Núñez Feijóo se mostró "muy satisfecho" por que la cabeza de lista del PP por Pontevedra, Ana Pastor, haya sido propuesta como vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, algo que, en su opinión, es una "señal de confianza" en el PPdeG. En la misma línea, destacó que el propio Feijóo será uno de los nueve miembros que elaborarán las ponencias del Congreso Nacional del PP.

En concreto, Rajoy encomendó al presidente de los populares gallegos, junto con la presidenta del PP en Baleares y el secretario general del PP en Castilla y León, la elaboración de la ponencia sobre los Estatutos del partido. "No es un tema menor porque se trata de elaborar el nuevo modelo popular", recalcó, y explicó que dicha ponencia definirá la organización interna del PP, el modelo de trabajo, el régimen de incompatibilidades o la organización central y territorial.

Sobre la elección de Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz popular en el Congreso, destacó "su sólida formación" y su "profundo conocimiento de la España autonómica". "Todas las reformas estatutarias pasaron por sus manos", afirmó, y, en consecuencia, subrayó el "conocimiento" que los presidentes autonómicos tienen sobre ella. Respecto a Pío García-Escudero, que sigue de portavoz en el Senado, recalcó su "carisma" así como que fue el "senador más votado" en las pasadas elecciones generales.

Tras desearles "buena mano" y "suerte", Núñez Feijóo consideró que ambos son personas de la "más estricta confianza" del presidente del Partido Popular, lo que prueba, a su juicio, que Rajoy "fue fiel a su palabra". "Está haciendo lo que dijo que iba a hacer; intentar hacer un equipo que cree que es el mejor y con gente que conoce y que es de su confianza", manifestó.

CON TRANQUILIDAD PERO SIN CONFORMISMO.

Además, remarcó que el PP no consiguió el 9-M el "primer objetivo", ganar las elecciones, pero "sí todo lo demás" y, en esta línea, recordó que los populares serán esta legislatura "la oposición con más diputados de la democracia".

Preguntado por el llamamiento de Rajoy a "trabajar sobre todo en algunos puntos de España", Núñez Feijóo replicó que "todos se pueden dar por aludidos", aunque apostilló que "si el Partido Popular tuviese el 44,5 por ciento de los votos --resultado del PPdeG en las generales-- estaría gobernando en España". Así, recalcó que, a lo largo de esta legislatura, los populares gallegos consiguieron "frenar" la tendencia a la baja del PPdeG y apostó por que el objetivo, a partir de ahora, sea "empezar la tarea ascendente".

Por eso, reconoció que los populares gallegos deben continuar el análisis de los resultados del 9-M "con tranquilidad" pero "sin conformarse con ganar las elecciones", algo que, según dijo, harán en las Juntas Provinciales del PP en A Coruña, Lugo y Ourense, que se celebrarán esta semana. Aunque insistió en la idea de que "no se va a cambiar a nadie si no hay nada mejor", Feijóo admitió la necesidad de "hacer ajustes en las presidencias locales en las que el PP no tuvo buenos resultados".

ANA PASTOR.

Por su parte, la secretaria de Política Social y Bienestar del PP y candidata de su partido a la vicepresidencia del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, afirmó hoy que trabajará "al servicio de este país, como siempre, pero desde un puesto que creo que es muy importante dentro de la vida parlamentaria".

En declaraciones a Europa Press tras la Junta Directiva de su partido en la que fue designada candidata, Pastor se mostró "muy agradecida" a Mariano Rajoy y a toda la formación política por su "apoyo" y manifestó que desde la Mesa del Congreso estará "a disposición de todos los españoles".