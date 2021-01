Feijóo carga contra el Gobierno mientras pide apoyo en la Cámara para las propuestas que llevará a Sánchez

BNG y PSdeG afean "falta de autocrítica" del presidente, que no descarta endurecer las medidas si hace falta pero rechaza el confinamiento total

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reunión que el viernes mantendrán el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo estatal, Pedro Sánchez, ha marcado la comparecencia en la Cámara del mandatario gallego, quien ha aprovechado para buscar el apoyo de los grupos políticos a las propuestas que llevará a La Moncloa, entre duras críticas al Gobierno estatal por "no gestionar ni dejar gestionar" la pandemia.

Feijóo ha arrancado su comparecencia recordando vidas perdidas en la pandemia, con la voz entrecortada, y unas palabras de reconocimiento a los profesionales que en los ámbitos sanitario y sociosanitario trabajan para combatir los efectos de la covid-19. Y a renglón seguido, ha defendido su gestión y la toma de medidas, entre ellas las últimas restricciones, que han entrado en vigor a las 00,00 horas de este miércoles.

Mientras los líderes de la oposición --Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG)-- le han afeado su "falta de autocrítica" y su estrategia de "confrontación", Feijóo ha replicado que "mientras sea presidente" atenderá antes a las recomendaciones del comité clínico que a las que le formule cualquier partido político. Y ha vuelto a insistir en que el confinamiento general que tendría "terribles" consecuencias económicas y sociales, por lo que debe ser "el último recurso".

En todo caso, para no generar "falsas expectativas" a una "sociedad madura" como la gallega, ha admitido que no puede cerrar la puerta a que haya que endurecer más las medidas y ha advertido que, si bien los datos gallegos de tasa de mortalidad y presión asistencial, por ejemplo, son aún "mejores" que los del conjunto estatal, la Xunta "no dudará en aplicar medidas más rigurosas" si es "imprescindible".

Y él, ha añadido, dará la cara ante los gallegos para anunciarlas. Lo hará porque es el presidente --ha dicho-- de un Gobierno "en el que nadie se esconde". En el polo opuesto ha situado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, al que ha instado a "asumir sus responsabilidades", ya que "toda España se encuentra en el pico de la tercera ola".

8M Y ELECCIONES CATALANAS

A las puertas de su encuentro con Sánchez, Feijóo ha rememorado el reciente rechazo del Ministerio de Sanidad, aún con Salvador Illa al frente, a flexibilizar el toque de queda y ha lamentado que el Ejecutivo estatal "ni gobierne ni deje gobernar" a las comunidades autónomas por priorizar "criterios políticos de corto alcance", en referencia a las elecciones catalanas.

"Es triste que se mantenga en un segundo plano", ha sostenido Feijóo, quien ha criticado que, en un contexto de gravedad, los ciudadanos tengan que observar "el relevo del ministro de Sanidad" o el "despliegue de miembros del Ejecutivo en actos de campaña". "Pero lo más grave es que, por encima de todo, se impidan a las comunidades los instrumentos que vemos necesarios desde la primera línea", ha afirmado.

Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo de Sánchez tome decisiones "inspiradas por criterios políticos de corto alcance". "¿Por qué se le restó importancia a la primera de ola de marzo? ¿Porque había que celebrar el 8M?", se ha preguntado, antes de equiparar lo sucedido con que no se adopten medidas como adelantar toque queda pese a que lo piden varias autonomías porque "hay que celebrar a toda costa elecciones en Cataluña".

PROPUESTAS

Y tras las críticas, ha pedido a la oposición apoyo para las propuestas que planteará en su reunión del viernes, entre las que ha incluido, precisamente, flexibilizar el toque de queda, y también abrir el debate sobre en qué contextos se podría exigir que sea obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 --analizando el impacto económico que podría derivar de esta medida--.

Entre sus peticiones estará también alcanzar "un consenso nacional" por el teletrabajo, que España se dote de una herramienta legislativa para la gestión de la pandemia "a largo plazo" o la necesidad de disponer un calendario de vacunación definido "de principio a fin". En este punto, ha esgrimido que el suministro debe hacerse, para las próximas fases, en porcentaje equivalente a la población diana.

"Si el próximo grupo prioritario van a ser los mayores de 80 años, y Galicia tiene el 8,2% de estos mayores, la Comunidad tiene que recibir el 8,2% de las vacunas", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo pedirá al presidente del Gobierno que fije "criterios objetivos" al respecto de los fondos habilitados para las comunidades.

"CONFRONTACIÓN" Y "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Por su parte, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG han coincidido al críticar que Feijóo acuda de nuevo a la "confrontación" con el Estado y a culpabilizar a la ciudadanía para eludir sus "responsabilidades" en la gestión de la pandemia. Frente a ello, le han emplazado a "anticiparse" y a "ponerse a gobernar".

En primer lugar, en un turno de réplica en el que también ha críticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "haciendo campaña" en lugar gestionar la pandemia, Pontón ha acusado a Feijóo de ser "incapaz" de anticiparse y le ha reprochado también su falta de "autocrítica".

La líder nacionalista, que ha alertado de la gravedad de los datos, ha censurado que "lo primero" que hiciese Feijóo después de la Navidad fuese "echar la culpa" a los gallegos de la situación "sin hacer autocrítica" y le ha reprochado que "no fuese capaz de poner sobre la mesa la única medida que es capaz de cortar de raíz" los contagios que, en su opinión, pasa por "un confinamiento de dos semanas", ampliable.

"¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado Pontón, que ha mostrado su "mano tendida" para colaborar con la Xunta en la gestión de la pandemia.

También ha trasladado su voluntad de colaboración para doblegar al virus el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien se ha mostrado muy crítico con la estrategia política de "confrontación" que, en su opinión, lleva a cabo Feijóo, al que ha emplazado a "ponerse a gobernar" y "proteger a la gente". Así, le ha recordado que tiene "todas las competencias" en el marco del Estado de Alarma decretado en el ámbito estatal.

El socialista, que ha censurado la "soberbia" mostrada por Feijóo y le ha llamado a "bajarse del pedestal", ha cargado contra la "política del anuncio continuo" del mandatario gallego, a quien le gusta, ha dicho, "ponerse las medallas cuando las cosas van bien", pero después pone el foco en la actuación de otras administraciones, sobre todo del Gobierno, así como en la propia ciudadanía.

Sobre este punto, ha subrayado que son las autoridades las que tienen que ser "implacables" y ha mostrado su rechazo a una "policía de balcón" alentada por las palabras de Feijóo al señalar a los ciudadanos de la responsabilidad del avance de los contagios. "No ponga a la gente contra la gente", le ha reclamado.

Por último, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido la gestión realizada por la Xunta de la pandemia con base en el "saber especializado" de los expertos y ha acusado a la oposición de confundir "improvisar" con "ajustar" las medidas a las necesidades.

De este modo, ha censurado que Caballero culpe a la Xunta de intentar "salvar la Navidad" cuando el Ejecutivo estatal tomó decisiones más restrictivas que las del Ministerio de Sanidad y ha criticado también que la única solución por parte del BNG pase por un confinamiento total.

"Pontón propone el confinamiento de 15 días, Caballero dice que es lesivo e inconsistente, afortunadamente no tenemos un bipartito", ha ironizado Puy, que ha subrayado que las propuestas que hace el presidente de la Xunta "son razonables" y contrastan con una actuación por parte del Ejecutivo estatal "empañada" por la campaña electoral catalana.