Feijóo critica al Gobierno por "jugar" con el futuro de las familias que dependen de Ence

Critica que se "juega" con el futuro de 5.000 trabajadores y 80.000 familias que venden su madera a la empresa

PONTE CALDELAS (PONTEVEDRA)/VIGO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia "ejercerá sus competencias" en defensa de "los trabajadores y familias" que dependen de la actividad de la pastera Ence, según ha confirmado este viernes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras criticar el "cambio de criterio" por parte del Gobierno central acerca de la prórroga de la concesión otorgada a la empresa (para manternse por 60 años más en la ría de Pontevedra).

En declaraciones a los medios durante una visita a una empresa de Ponte Caldelas (Pontevedra) y, posteriormente, en un acto con empresarios en Vigo, el titular del Ejecutivo gallego ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por haber desistido en su defensa de la prórroga de la concesión (aprobada en 2016 por el anterior Ejecutivo en funciones). "No tiene sentido que, hace 24 meses, se envíe un mensaje de tranquilidad a la empresa y a los trabajadores, que facilita las inversiones, y dos años después se cambie de criterio", ha incidido Núñez Feijóo.

El presidente gallego ha atribuido ese cambio a "motivos políticos" en "época electoral", y ha lamentado que la Xunta de Galicia, pese a tener competencias en materia medioambiental, no ha sido informada de esa decisión. "Nos enteramos por los medios y por la empresa de que el Gobierno está dispuesto a que Ence cierre", ha criticado, y ha añadido que dicha posición "produce perplejidad por la falta de respeto a esta Comunidad Autónoma" y porque "la falta de seguridad jurídica es alarmante".

Por otra parte, ha alertado sobre las consecuencias que tendrá el eventual cierre de una planta cuya empresa forma parte de un sector (el forestal y maderero) "estratégico" en Galicia. Así, ha recordado que de Ence dependen 5.000 empleos directos e indirectos, y que unas 80.000 familias que venden su madera a la empresa resultarán afectadas.

"No podemos compartir que una decisión así se pueda ventilar en una campaña electoral, con la desidia de un Gobierno que no considera importante ni el contacto con una Comunidad Autónoma ni respetar a los trabajadores, a las familias y a la actividad económica de Galicia", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que, "con independencia del color político", fue el Gobierno de España el que otorgó la concesión y la prórroga, y "no se puede cambiar de criterio por motivos políticos". "Con independencia de discrepancias sobre la ubicación, no se puede jugar con las nóminas, el trabajo y el futuro de las familias", ha abundado.

EJERCICIO DE COMPETENCIAS

Por todo ello, Núñez Feijóo ha pedido al Gobierno central que "rectifique" y ha trasladado que "la Xunta está con los trabajadores y con las familias", que ahora viven momentos de "incertidumbre". "Espero que todo esto se aclare pronto y de forma satisfactoria", ha expresado, y ha pedido al Ejecutivo central que "no se deje llevar por personas e instituciones" que no tienen en cuenta el futuro de esas familias.

No obstante, el presidente autonómico ha recordado que, aunque prefiere "que no haya un pleito", si el Gobierno no reconsidera su decisión, la Xunta "ejercerá sus competencias de acuerdo con los trabajadores y las familias" afectadas. "La empresa que se defienda ella, nosotros defenderemos a los gallegos que viven del sector forestal en Galicia", ha sentenciado.