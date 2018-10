Feijóo cuestiona la credibilidad de los últimos datos y aboga por usar el centro "de manera seria y profesional"

Publicado 25/10/2018 18:51:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda la credibilidad de los últimos datos difundidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha abogado por utilizar este centro de estudios demoscópicos "de manera seria y profesional" porque, "cuando no se hace así", ha advertido, "se desacredita".

Así se ha pronunciado preguntado por el Barómetro de opinión correspondiente al mes de octubre que, en el caso gallego, otorga a En Marea una estimación de voto más simpatía del 0,6%, frente a la estimación de voto del 1,1% (sin simpatía) de la encuesta del 25 de septiembre de este año.

La evolución de la estimación de voto ha bajado con respecto a principios de año, de manera que ha vuelto a caer, por debajo de la previsión que había en junio de 2018, en donde bajó hasta el 0,7%. En abril de este año había sido del 1,3%, según el CIS, siendo su máximo histórico de En Marea --que cuenta con cinco diputados y una senadora-- en enero de 2016 cuando le otorgó 1,7%.

Al margen de la estimación de voto, la encuesta de octubre recoge que el 25,5 por ciento de los gallegos apoyaría al PSOE en unas elecciones generales, frente al 19,4 por ciento que lo haría al PP, según la contestación espontánea a la pregunta de a qué partido votaría si mañana se celebrasen las elecciones.

Ante esta cuestión, Feijóo ha subrayado que estos datos van "en contra de cualquier tipo de encuesta que se hizo desde que hay democracia" en Galicia.

"No coincide con nada, ni siquiera con las encuestas del PSOE", ha reflexionado, antes de bromear con que "los periodistas" le han dado a conocer "el nuevo apellido del barómetro, el CIS Tezanos". "Que no me da mucha seguridad, por los datos que acaba de referir", ha zanjado.