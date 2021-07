Feijóo defiende un PP de "amplio espectro" y pide no copiar "la tendencia de convertir la política en una jungla"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado varios mensajes en clave interna tras ser reelegido por quinta vez jefe de filas del partido en Galicia, pero sobre todo ha incidido en la idea que se evidenció en la pasada jornada con la fotografía que unió a su lado a la mayor parte de barones autonómicos: el PP es un partido "de amplio espectro" en el que caben "todas" las sensibilidades, llamado a volver a gobernar.

"Quieren enfrentarnos porque nos ven competitivos. No es nada nuevo", ha dicho Feijóo, quien ha recordado, en la clausura del cónclave, cuando al PPdeG, en la última etapa de Manuel Fraga, se le señalaba como un partido de "familias", de "boinas y birretes" para tratar de "dividir".

"No entienden que somos un partido de alto espectro; que hay compañeros más liberales, otros más conservadores, otros más reformistas y otros más centristas. No entienden que en un partido puedan caber distintas sensibilidades y lo más importante, no entienden cómo estas sensibilidades se respetan porque suponen crecer y ensanchar el partido", ha proclamado.

Al tiempo, tras incidir en su voluntad de que el partido contribuya desde Galicia a que Pablo Casado pueda ganar en las urnas cuando haya elecciones generales, ha pedido a los suyos calma y "no contagiarse" por una "tendencia" que ha vinculado con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez: la de "convertir la política en una jungla".

"Que no nos contagie la tendencia a convertir la política en una jungla en la que uno va de liana en liana, sin detenerse. Dejemos a Sánchez en ello, que vaya de la liana de Junqueras a la de Otegui, pasando por la liana de Podemos. No nos liemos con las lianas de Sánchez. Siempre estaremos en el precipicio si lo hacemos, y mucho más importante, dejaremos a España en el precipicio del abismo", ha avisado.

Enfrente, ha apelado a "no esconderse" y a "levantar la cabeza" para "decir alto y claro" que el PP es "una alternativa sólida" y con una historia política detrás, una formación que está "llamada" a volver a gobernar.