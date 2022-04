Feijóo se erige en "alternativa" a Pedro Sánchez y ve "hambre de cambio" porque "España se merece más"

Pide empezar a "trabajar como adultos" y que se deje de repartir carnés: "Guárdense sus carnés de demócratas, españoles y patriotas"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha erigido este domingo en "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que hay "hambre de cambio" porque cada vez más ciudadanos comparten que España "merece más" y "necesita un cambio" en "el rumbo" y el "liderazgo". Tras asegurar que el PP saldrá "ganar" y que no va a esperar a que "los partidos de Gobierno pierdan", ha pedido "empezar a trabajar como adultos en la política española" y que se deje de "repartir carnés" de "más españoles" o "patriotas".

Así se ha pronunciado Feijóo en su primer discurso como líder nacional, tras ser elegido por el 98,35% de los compromisarios en el XX Congreso Extraordinario de Sevilla, una intervención de 60 minutos que ha sido interrumpida en varias ocasiones por un auditorio entregado, que ha llegado a corear 'Oa, oa Feijóo a la Moncloa'. Su antecesor, Pablo Casado, lo ha escuchado sentado en primera fila.

Tras poner en valor la "unidad" del Congreso de Sevilla, Feijóo ha sentenciado que hay "otra forma de gobernar" y que tras su elección siente una "gran responsabilidad" porque ser presidente del PP "no es un privilegio", una "tarea" o un "cargo" sino que es un "mandato", una "obligación", "un deber" y "una carga". "Y si desde el principio lo tenemos todos claro, podremos hacer todos juntos este camino", ha declarado, para citar a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy como sus "referentes" y sus "ayudas imprescindibles".

A renglón seguido, ha dirigido sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez subrayando que la mayoría de los españoles, incluso la "mayoría de votantes del PSOE de siempre", saben que éste "no es el mejor gobierno para este momento". "España es mucho mejor que el Gobierno que tiene", ha aseverado.

Tras asegurar que alberga una "enorme esperanza" y cree "profundamente" en las posibilidades del PP, ha pedido que "nadie intente hacer creer que no se pueden cambiar las cosas". "Nadie tiene derecho a decir que esto no tiene arreglo porque claro que lo tiene y lo vamos a arreglar todos juntos", ha proclamado.

"FIABILIDAD, SENTIDO DE ESTADO Y RUMBO CLARO"

Además, Feijóo ha señalado que la mayoría de los españoles cree que no se puede seguir mucho más tiempo por este camino. "Hay hambre de cambio", ha resaltado, para advertir después que España está esperando al PP como hace "siempre" en los "momentos de dificultad".

"Cualquiera que mire la situación de nuestro país sabe que no podemos conformarnos con lo que hay, que España merece más. España merece más que un Gobierno desbordado por la realidad y podemos decir que estamos preparados. España merece más que un Gobierno dividido. España merece más que un Gobierno que gestione a sus espaldas y rompa los consensos básicos", ha subrayado.

Feijóo ha explicado que el PP está para ofrecer a los españoles "fiabilidad, madurez, sentido de Estado y rumbo claro". "Estamos para garantizar una alternativa de Gobierno porque sí hay alternativa al Gobierno", ha afirmado, para añadir que van a demostrar que son alternativa "con sosiego y con ilusión".

"NO SE TRATA DE ESPERAR POR EL TURNO PARA GOBERNAR"

Además, ha avanzado que el PP presentará su alterativa con propuestas porque "no se trata simplemente de esperar por el turno para gobernar". "No vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia. Se trata de demostrar a los españoles que no hay que resignarse, que hay otra manera de gobernar", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que el PP sale a ganar y que no está para asistir como "mero espectador a la destrucción de los partidos de Gobierno". "Salimos a ganar. No a esperar a que los partidos de Gobierno pierdan. Ése es nuestro objetivo, nuestra meta y nuestra determinación", ha manifestado. A su entender, el PP puede hacerlo "mejor" que Sánchez y España "lo necesita".

APOYO AL GOBIERNO PARA RECTIFICAR Y BAJAR IMPUESTOS

El candidato a liderar al PP ha brindado su apoyo al Gobierno "para rectificar lo que se hace mal", para "dejar de ocultar los problemas que hay", para "agilizar las medias que los españoles necesitan", para "cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno", para "bajar impuestos a la energía" o para "respetar que la política exterior no es cosa de un hombre sino de todos los españoles".

"Es fácil encontrarnos. Estamos en la Constitución, en el interés general, en el sentido de Estado. Ahí siempre nos localizarán", ha manifestado, si bien ha pedido al Gobierno que "no se equivoque" y pretenda "confundir a los españoles porque "moderación no es tibieza", "diálogo no es sometimiento" y "los intereses de España no son los intereses de este Gobierno".

Feijóo, que cree que "el poder no hay que mantenerlo a toda costa", ha señalado que gobernar "significa desgastarse" y "tomar decisiones", así como buscar el "entendimiento" y no el "enfrentamiento" y la "derrota del adversario".

"BASTA YA DE POLÉMICAS ESTÉRILES"

"España no está condenada a la irrelevancia, a la desconfianza y al desprestigio internacional y a que tengamos que buscar siempre el enfrentamiento por cualquier cosa, hasta por aquello que debería unirnos más", ha indicado, para proclamar: "¡Basta ya de polémicas forzadas! ¡Cerremos los debates estériles!".

Una vez más, Feijóo ha asegurado que no salta a la política nacional para "insultar" a Sánchez sino para ganarlo y ha pedido respeto para su partido y a la Constitución, así como dejar las "etiquetas".

"Guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas. Guárdense las soflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos en la política española, Dejemos de repartir carnés, de ser más españoles y patriotas que nadie, aquí cabemos todos. Esta es la España de todos y este es el partido de todos los que quieran unirse a la España común", ha resaltado, cosechando un aplauso del auditorio.

DEJAR EL ENFRENTAMIENTO Y HACER "POLÍTICA SERIA"

En este sentido, ha solicitado "sacar a la política española del enfrentamiento y de la hipérbole permanente". "Mi proyecto es un proyecto de entendimiento", ha aseverado, para añadir después que el PP es el partido "de las mayorías" que busca "sumar, sumar y sumar" para acoger a más gente.

De hecho, ha dicho que nadie podrá contar con él para "participar en el entretenimiento en el que ha degenerado la política española". "Si tengo que dejar Galicia después de 13 años no es para presentarme a un juego. Vengo aquí a hacer una política seria. Si no, no hubiera venido".

Feijóo, que ha revelado que ha informado a la Casa Real de su elección como presidente del PP, ha reivindicado las aportaciones del jefe del Estado a la nación. Después, ha dejado claro que la soberanía de España "no se negocia con nadie". "Nuestra integridad territorial no se negocia con nadie. Eso es algo innegociable", ha subrayado.

También ha expresado su respeto a los agentes sociales --han asistido a la clausura del congreso el secretario general del UGT, José Álvarez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi--, a los que ha expresado su disposición a llegar a acuerdos.

"UN TÍO QUE CUMPLIÓ 60 TACOS, NO ESTÁ PARA BROMAS"

Después de cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, Feijóo ha asegurado que él no es "nuevo" ni un "desconocido". "Un tío que cumplió 60 tacos, no está como para bromas", ha afirmado, para añadir que en los últimos cuartos del partido es donde "se decide el resultado". Y de nuevo ha dejado claro ante el PP que son muchos los que creen que España necesita un cambio, en el rumbo, el liderazgo, los modos y los contenidos. "A esta mayoría la vamos a escuchar. Creo que esa gran mayoría es posible", ha manifestado, para añadir que de este cambio "no está excluido ningún español".

78731.1.260.149.20220402172334