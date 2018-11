Feijóo exigirá al Gobierno una tarifa "estable" con interrumpibilidad de como mínimo de 5 años para que Alcoa no cierre

Publicado 07/11/2018 11:35:57 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que planteará al Gobierno una propuesta "concreta" que consiste en el impulso de una tarifa "estable" con interrumpibilidad de "como mínimo cinco años". "Si no hay un marco mínimamente estable, las empresas electrointensivas tienen muchas coartadas para irse de Galicia y de España", ha advertido.

Feijóo ha anticipado este planteamiento un día antes de desplazarse a Madrid, junto con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, para mantener un encuentro con las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, para analizar qué actuaciones se pueden llevar a cabo para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y A Coruña.

"No cambiaré de opinión. No lo hice con el PP y no lo haré con el PSOE. Defenderemos la resolución aprobada por unanimidad en este Parlamento; hay que plantear a Alcoa que tiene que retirar el expediente de extinción de empleo y el Gobierno debe activar una tarifa estable", ha proclamado, en respuesta a la nacionalista Ana Pontón, quien ha proclamado que el BNG está "en pie de guerra" al lado de los trabajadores.

Precisamente, trabajadores de la factoría coruñesa siguieron desde la tribuna del hemiciclo un debate en el que Ana Pontón ha instado a Feijóo a aclarar qué hará si finalmente la multinacional del aluminio no retira el expediente de extinción, al tiempo que ha hecho una propuesta: su "rescate" público.

"Con Alcoa o sin Alcoa, la producción y el empleo debe seguir en A Coruña. A través de la SEPI se puede realizar el rescate de la fábrica para garantizar el empleo. Es una propuesta legal, necesaria y que debería defender en su reunión con las ministras", ha instado Pontón.