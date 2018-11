La Xunta pedirá al Gobierno una tarifa "estable" de al menos cinco años para que Alcoa no cierre

Actualizado 07/11/2018 14:09:46 CET

El BNG le insta a proponer "soluciones valientes" y plantea el "rescate" de la fábrica si Alcoa no retira el expediente de extinción de empleo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que planteará al Gobierno una propuesta "concreta" que consiste en el impulso de una tarifa energética "estable" con interrumpibilidad de "como mínimo cinco años", con el objetivo de evitar el cierre de plantas como la de Alcoa en A Coruña. "Si no hay un marco mínimamente estable, las empresas electrointensivas tienen muchas coartadas para irse de Galicia y de España", ha advertido.

Feijóo ha anticipado este planteamiento en la sesión de control del Parlamento, un día antes de desplazarse a Madrid, junto con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, para mantener un encuentro con las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, para analizar qué actuaciones se pueden llevar a cabo para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y A Coruña.

"No cambiaré de opinión. No lo hice con el PP y no lo haré con el PSOE. Defenderemos la resolución aprobada por unanimidad en este Parlamento; hay que plantear a Alcoa que tiene que retirar el expediente de extinción de empleo, y negociar; y el Gobierno debe activar una tarifa estable", ha proclamado, en respuesta a la nacionalista Ana Pontón, quien ha proclamado que el BNG está "en pie de guerra" al lado de los trabajadores.

Precisamente, trabajadores de la factoría coruñesa siguieron desde la tribuna del hemiciclo un debate en el que Ana Pontón ha instado a Feijóo a aclarar qué hará si finalmente la multinacional del aluminio no retira el expediente de extinción, al tiempo que ha hecho una propuesta: su "rescate" público.

"Con Alcoa o sin Alcoa, la producción y el empleo deben seguir en A Coruña. A través de la SEPI se puede realizar el rescate de la fábrica para garantizar el empleo. Es una propuesta legal, necesaria y que debería defender en su reunión con las ministras", ha instado Pontón.

"SOLUCIÓN POLÍTICA"

En el transcurso del debate, Pontón ha alertado de que es "indignante" que, en una comunidad como Galicia, que produce energía "a espuertas", haya situaciones de "pobreza energética" o 400 trabajadores de la planta de Alcoa en A Coruña "estén en la picota" por que la Xunta no haya tenido "la valentía" de defender "una rebaja en la tarifa energética".

"Usted sabe que la solución a este problema es política", ha trasladado a Feijóo, antes de señalar que la declaración institucional unánime del Parlamento de Galicia era solo "un punto de partida" al que hay que dar continuidad. Así, ha insistido en que es preciso activar "una mesa de diálogo" con sindicatos y partidos para fortalecer "una postura de país".

Del mismo modo, ha instado a Feijóo a exigir que la empresa "retire" el expediente de extinción porque "con esa presión no se puede negociar" y ha insistido en la posibilidad del "rescate", además de apelar a articular una tarifa energética que garantice "un marco estable y competitivo", que incluya una tarifa industrial para las electrointensivas, pero que, a la vez, tenga compensaciones de carácter social para Galicia.

"Tiene que haber compensaciones, inversiones y planes industriales para crear más empleo", ha defendido la dirigente nacionalista.

"NOS PREOCUPAMOS POR TODOS LOS TRABAJADORES"

"La Xunta está al lado de los trabajadores de Alcoa desde que tomamos posesión", ha reivindicado Feijóo, quien ha precisado que el problema no es nuevo y ha advertido que él mismo trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio, las "dificultades ante la falta de concreción de la interrumpibilidad y de no activar los 150 millones consignados en los presupuestos".

En esta coyuntura, ha avanzado el planteamiento que realizará en la reunión de este jueves, al tiempo que ha instado al BNG a "trabajar" con la Xunta para evitar "mensajes tan apocalípticos" como los que se dan, a su modo de ver, cuando se propone "cerrar las nucleares o las centrales de carbón" y "seguir financiando primas a las renovables".

Y es que el presidente ha advertido que este tipo de "mensajes" solo contribuyen a "tensionar al alza" la tarifa eléctrica. Enfrente, ha insistido en que lo que necesitan las empresas electrointensivas que trabajan en España son "garantías, estabilidad y seguridad", no "coartadas".

Feijóo se ha reafirmado también en que seguirá la postura "pactada" en la Cámara autonómica en relación a Alcoa. Al tiempo, ha aprovechado para lanzar una pulla al BNG y ha incidido en que, a diferencia de los nacionalistas, su Ejecutivo se preocupa "por todos los trabajadores" y no hace "distinciones" acerca de si la empresa en cuestión es Alcoa, Elnosa, Ence o Reganosa.

"Nosotros creemos que todas las empresas que cumplen la normativa tienen derecho a seguir en Galicia y nos preocupamos por todas las familias", ha garantizado, mientras que Pontón ha sugerido que al presidente solo le preocupa "buscar a quién puede responsabilizar" de la situación de Alcoa y le ha instado a adoptar "soluciones valientes".

"MANO TENDIDA" DEL BNG

"¿Qué pasará si Alcoa decide no retirar el ERE? ¿Defenderá un rescate del Estado? El PP rescató a los bancos, para ver como actúan hoy, y a las radiales madrileñas", ha aseverado, antes de insistir en que el BNG mantiene "la mano tendida" con el fin de alcanzar "una posición de país" en Galicia.

"Pero parece que usted no quiere convocar a los sindicatos y a los partidos para trabajar en bloque desde Galicia. Nos gustaría que no fuese a Madrid como militante del PP", ha demandado Pontón, a quien Feijóo ha vuelto a trasladar que él viajará este jueves con una propuesta "concreta": que la empresa "retire el expediente y que el Gobierno plantee una tarifa competitiva".

"Yo no busco culpables, pero nunca engañaré a los trabajadores. No debemos dar a la empresa argumentos para que se vaya", ha demandado Feijóo.