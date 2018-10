Feijóo, ante la huelga de justicia: "Sea quien sea el interlocutor, no podemos subirles más el sueldo"

Publicado 22/02/2018 16:52:43 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que, con independencia de quién sea el interlocutor de la Xunta en las negociaciones para intentar levantar una huelga indefinida que paraliza los juzgados gallegos desde el 7 de febrero, el Ejecutivo autonómico no puede "subir más" el salario de los trabajadores del sector judicial de lo que ha comprometido hasta el momento.

Al término de la reunión semanal de su Gobierno, Feijóo ha dado a entender que la Xunta mantiene su propuesta de subida del complemento autonómico de entre 816 y 1.080 euros más al año, en función del colectivo (auxilios, tramitadores o gestores) y la ha reivindicado como la más alta de las formuladas para el sector público "en la última década".

"Si hay voluntad de acuerdo, llegaremos a un acuerdo. Y si no, continuará el desacuerdo", ha constatado, antes de insistir en que la última oferta que la Xunta ha dejado sobre la mesa es "la mejor hecha para un colectivo de trabajadores públicos en la última década".

Ha añadido que, de aceptarla, los funcionarios del sector judicial gallego cobrarían "más" que "la mayoría" de los compañeros que "aprobaron su misma oposición y trabajan en otros lugares de España". En este escenario, ha insistido en que "si no hay voluntad de acuerdo, continuará el desacuerdo".

Eso sí, Feijóo ha constatado "indicios" de que "no hay voluntad de acuerdo" y ha ejemplificado con el hecho de que se "desprecie" una oferta media de subida de 1.000 euros más al año por trabajador, antes de volver a recordar que hay "mileuristas en España y Europa" para los que supondría cobrar "un mes más".

"UN TIC ANTIDEMOCRÁTICO"

"Y no vemos que haya mucha voluntad de acuerdo porque se levantan de la mesa y ahora dicen que no quieren hablar con el director xeral de Función Pública (José María Barreiro). Imagínense ustedes que dijésemos que no estamos dispuestos a hablar con el líder de la CUT, que es el que dirige el comité de huelga y que tienen que poner a otro líder de otro sindicato", ha instado Feijóo, antes de precisar que hacerlo se interpretaría como "un tic antidemocrático bastante preocupante".

"Por eso nos preocupan algunos tics y comportamientos que estamos observando en algunas centrales sindicales", ha indicado el presidente gallego, quien ha lamentado que se pongan "excusas" como los interlocutores --los sindicatos rechazan a Barreiro, quien hasta ahora encabezó la delegación de la Xunta junto con el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y piden un nuevo negociador--.

Así las cosas, ha lanzado una advertencia: "sea quien sea el interlocutor de la Xunta, no podemos subirles más el sueldo porque no tenemos la autorización de los gallegos".

A modo de argumento, ha señalado que la propuesta de la Xunta supondría un incremento de casi el 4 por ciento sobre los emolumentos totales de los funcionarios de la justicia, que, sumado a la subida que se baraja en Madrid para el conjunto de empleados públicos (sobre un 7 por ciento), podría suponer un aumento salarial "de más del 10 por ciento" en los próximos tres años.

Feijóo ha concluido que en ningún ámbito, tampoco privado, hay subidas de tal calado. "Ni este Gobierno ni el que nos suceda podrá aceptar sus propuestas porque no caben en el capítulo de gastos de educación, de sanidad y de los presupuestos de los gallegos", ha aseverado.