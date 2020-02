Feijóo insiste: los gallegos prefieren proyectos "consolidados" y en el PPdeG "caben" los dirigentes de Cs

Publicado 13/02/2020 15:54:43 CET

El líder del PP gallego, que rechaza una coalición para Galicia, se siente "rotundamente respaldado" por la dirección de su partido

BOQUEIXÓN (A CORUÑA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado una jornada más en su rechazo a ir a las elecciones del 5 de abril en una coalición con Ciudadanos (Cs). Este jueves ha argumentado que a los gallegos "no les gustan las improvisaciones" sino que prefieren los "proyectos consolidados", antes de insistir: "los dirigentes de Cs a los que les gusta la estabilidad y la moderación caben en el PPdeG".

A preguntas de los medios, Feijóo ha asegurado que se se siente "rotundamente respaldado" por la dirección del PP en relación a que Galicia se mantenga al margen de la hipotética coalición con Cs que Inés Arrimadas puso sobre la mesa para concurrir a las próximas citas autonómicas en las comunidades gallega, vasca y catalana.

Tras el Consello de la Xunta, el dirigente popular no ha ocultado su malestar ante la insistencia de los periodistas en relación al hipotético acuerdo con Cs, ya que entiende que hay una "estrategia" por parte de la formación naranja para "usar al PPdeG" para lograr "notoriedad".

"Si le parece, ¿por qué no hablamos de Galicia? No voy a ocupar los primeros días (de precampaña, ha dado a entender) hablando de un partido político que no es el mío. Yo vengo aquí a hablar de Galicia. Si hay otros partidos que tienen interés en usar al PPdeG para que se hable de ellos, me parece una estrategia brillante e inteligente, pero aquí hablamos de Galicia", ha remarcado.

"Si algún partido quiere usar al PPdeG para que se hable de él y conseguir notoriedad, lo entiendo y lo felicito, pero hablamos de Galicia", ha añadido.

PUERTAS ABIERTAS

Dicho esto, se ha reafirmado en que el PPdeG mantiene "las puertas abiertas" a Ciudadanos y ha precisado que no es que lo diga "él", sino que "lo dicen los hechos". Así, se ha remitido a los "más de 100.000 votantes" que en el año 2016 votaron en las generales "a favor de Cs" y después, en las autonómicas, apoyaron al PP gallego.

"Espero que igual que los votantes de Cs confían en el PPdeG, los dirigentes vayan detrás de sus votantes. Eso sería lo lógico", ha esgrimido, convencido de que "hay dirigentes" de la formación naranja que opinan "lo mismo" que él.

"Si hay un proyecto que une, bienvenido; y si hay un proyecto que garantiza la moderación, bienvenido. En Galicia el proyecto que garantiza la unidad y la moderación en los últimos 40 años es el PPdeG", ha proclamado Feijóo, quien ha reivindicado "la estabilidad" frente "a la improvisación".

No en vano, ha subrayado que a los gallegos no les gustan "las improvisaciones", sino los proyectos "consolidados", y ha añadido que en Galicia el proyecto "consolidado" es el PPdeG, en el que -ha insistido-- "caben" los dirigentes de Cs. "Aunque no tengan representación parlamentaria, ni ninguna alcaldía, y aunque hayan dado alcaldías a nacionalistas y socialistas, como en Malpica y A Cañiza", ha ejemplificado.

"Pese a eso, los dirigentes de Cs a los que les guste la estabilidad y la moderación caben en el PPdeG", se ha reafirmado y ha concluido con un llamamiento a "hablar de Galicia". "Usted y yo no vamos a hacer publicidad de otro partido político", ha trasladado al periodista que le preguntó al respecto.