Feijóo insta al Gobierno a explicar por qué no adelantó la firma de las fragatas para "poder cortar chapa" en 2019

Publicado 24/04/2019 15:22:10 CET

MARÍN (PONTEVEDRA), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno central a explicar por qué no adelantó la firma de las cinco fragatas F-110 que se construirán en los astilleros gallegos de Navantia para que se pudiese "cortar chapa en 2019".

Así se ha pronunciado el máximo mandatario autonómico al ser preguntado este miércoles por la firma entre el Ministerio de Defensa y Navantia del contrato para la construcción de estos buques para la Armada española.

"No despeja todas las dudas porque me preocupa que un gobierno tardase diez meses en firmar un papel y me preocupa saber que, en este momento, los trabajos para empezar a cortar chapa aún se van a prolongar durante mucho tiempo", ha manifestado.

Y es que, conforme ha señalado, las empresas auxiliares de Ferrol trasladan a la Xunta que "no van a tener trabajo ni en 2019 ni en 2020" y que "va a haber mucha gente que se va a ir al paro como consecuencia de que las fragatas no empezarán hasta finales del año 2021 o 2022".

Por tanto, ha considerado que los gallegos se merecen "una explicación" de por qué durante estos diez últimos meses "no se adelantaron todos los trabajos para poder cortar chapa en 2019". "Lo único que hizo el gobierno fue firmar un papel ayer diciendo que se autoriza", ha censurado para asegurar que ya estaban aprobadas en los presupuestos para el año 2018.