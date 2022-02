Feijóo, sobre investigar abusos en la Iglesia, vuelve a criticar que se cree una comisión para una sola organización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "cualquier tipo de abuso, afecte a quien afecte", debe de "ser investigado" pero ha criticado que se pretenda crear una comisión en el Congreso para investigar a una sola organización.

Así se ha pronunciado este jueves al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta por la postura del Partido Popular contraria a la puesta en marcha de este órgano en la Cámara baja.

"Hacer solo una comisión de investigación para una organización me parece que es una comisión bastante incompleta", ha dicho Feijóo, que ha asegurado que los "abusos a menores afectan a distintas organizaciones públicas y privadas".

"Y mientras no erradiquemos este tipo de actuaciones, debemos ser muy serios y muy rigurosos en la investigación completa, sin distinciones a quien investigamos", ha defendido.

Además, preguntado por las palabras del cura de Momán, en el municipio de Xermade (Lugo), que tachó de "terroristas" a la cúpula de los obispos españoles por desentenderse de los casos de pederastia, el presidente de la Xunta ha asegurado que "esas manifestaciones se califican por sí solas".

"Llamar terroristas a los obispos no es de recibo, yo no soy obispo de nada, pero me sorprende que un miembro de la Iglesia llame terroristas a los obispos. Lo que tiene que hacer es, si tiene alguna información, es denunciarla", ha afirmado Feijóo.