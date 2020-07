Feijóo llama a no caer "en la trampa" de las encuestas y avisa: "La abstención es voto directo al multipartito"

Reivindica la gestión del rural y de la pandemia, y llama a los suyos a "hacer historia" y propiciar un cuarto mandato de "empleo y sanidad"

LALÍN / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los suyos no caer "en la trampa" de unas encuestas que este mismo domingo coinciden en que revalidará su mayoría absoluta y ha apelado a trabajar, pedir el voto y movilizar porque "la abstención es voto directo al multipartito". Su oferta ha sido presidir un Gobierno que será la "llave" para "romper la recesión económica" post pandemia.

En un mitin en Lalín (Pontevedra), que arrancó el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, y en el que estaba presente el alcalde de la localidad, José Crespo, el de Os Peares ha proclamado que las mayorías absolutas "son muy caras" y ha recordado que Manuel Fraga perdió el Gobierno en 2005, tras una campaña que dirigió precisamente --ha rememorado-- Crespo, por quedarse en 37 escaños y no lograr 38.

"Hay unas encuestas por ahí que dicen que el PP va a arrasar. No me gustan esas encuestas porque hasta ahora ninguna encuesta nos puso fácil una victoria. En lo que sí somos especialistas es en tener mejor resultado del que nos auguran las encuestas", ha sentenciado, antes de advertir: "Conozco a jefes de la oposición con encuestas de mayoría absoluta".

Por su parte, ha manifestado que no le gustaría "caer en la trampa de una encuesta estratosférica, que la gente se relaje y se produzca un gran disgusto". "No solo personal, que sería lo de menos, si no colectivo", ha asegurado, antes de insistir en su mensaje de movilización: "la abstención es el voto directo al multipartito".

Y es que, bajo su punto de vista, si gana "el multipartito", saldrá perdiendo "la mayoría de los gallegos, que votarán al PP". "Las victorias no se logran nunca esperando a que sucedan. Solo hay una forma de lograr una gran victoria yendo a votar. Y antes de votar, solo hay otra forma, pidiendo el voto", ha aseverado.

"SI BAJAMOS MEDIO PUNTO POR PROVINCIA, PALMAMOS LA MAYORÍA ABSOLUTA"

Todo ello, antes de pedir no caer en posturas "sobradas o soberbias" de pensar que los votos se consiguen solo por "ir en coche oficial" y ha recordado cómo perdió Fraga el Gobierno en 2005. "Las historias de un país cambian con medio punto de porcentaje. Si bajamos medio punto en cada provincia, palmamos la mayoría absoluta", ha constatado.

"El 12 de julio prestémosle 15 minutos al país para no hipotecarlo", ha defendido el candidato popular, quien ha vuelto ha reivindicar la gestión de su Ejecutivo, que representa "la experiencia y no el experimento", y ha insistido en que los colegios electorales serán "seguros". "El 12 de julio id a votar masivamente", ha clamado.

Por su parte, Román Rodríguez ha sido el encargado de abrir el acto, en el que ha esgrimido que "nunca antes" un aspirante a la Xunta tuvo tan "buenos datos" en las encuestas como ahora Feijóo, pero ha confesado tener el "corazón dividido".

"Y es que estos datos me generan cierto miedo puede ser que deriven en un exceso de confianza que sea perjudicial. Hasta el momento no hay nada hecho. Feijóo y el PP tiene cero votos en la urna, hay que ir a votar. Que nadie quede en casa. No hay mejor forma de perder unas elecciones que darlas por perdidas o darlas por ganadas", ha apelado.

Así las cosas, ha llamado a "no relajarse" y ha subrayado que "lo más importante es ir a votar". "Es más seguro que ir a misa, a tomar un vino o a una tienda", ha sentenciado.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

En la misma jornada en la que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha anunciado que se cerrarán durante cinco días los accesos a la Mariña lucense, Feijóo ha reivindicado su gestión durante la pandemia y ha insistido en un mensaje que ya había enviado por la mañana: su Ejecutivo adoptará "las medidas imprescindibles" para controlar cuanto antes este brote.

"En campaña, antes y después de las elecciones seguiremos cuidando de la salud de los gallegos como hicimos en los meses del pico de la pandemia", ha aseverado el aspirante popular, quien ha subrayado que el virus "sigue ahí" e infectará a millones de personas antes de que haya una vacuna".

"Empleo y sanidad", ha comprometido en un mitin posterior en una parroquia del rural compostelano, donde ha convocado a los suyos a no cometer "el error histórico" de confiarse en las encuestas y a contribuir con cada voto a "hacer historia" y a lograr su cuarta mayoría absoluta. "Vienen curvas y es bueno tener un conductor experimentado", ha trasladado.

"QUE EN RURAL SE PUEDA VIVIR Y SE PUEDA VIVIR DEL RURAL"

Y es que, tras un acto sectorial sobre pesca en Santiago y una visita a Vilagarcía, el presidente ha aprovechado tanto el mitin de Lalín como el que posteriormente protagonizó en una parroquia del rural compostelano para reivindicar su gestión en el ámbito agrario, además de reiterar de nuevo su compromiso con el rural.

"Hay gente que quiere gobernar sin haber gestionado un euro público. Yo no dejaría que me opere nadie que nunca entró en un quirófano. Esas cosas son serias", ha subrayado, antes de reconocer que, si bien ha cometido "errores" en su más de una década, lo hizo siempre "intentando acertar".

"Nunca tomé decisiones en contra de Galicia", ha sentenciado, antes de garantizar que no "pactará en contra de las urnas" y de insistir en el mensaje que le acompaña en los últimos días: "prestemos 15 minutos a Galicia para ir a votar y no hipotequemos los próximos cuatro años".

"Vamos a votar el 12 de julio en libertad por el bienestar y la riqueza del país", ha concluido, en un acto en el que, antes que él el líder local del PP de Santiago y candidato, Borja Verea, y la también candidata, Paula Prado, habían apelado, asimismo, a la movilización.