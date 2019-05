Feijóo respalda a Casado y cree que quien se aproveche del actual momento no es "de fiar"

Actualizado 06/05/2019 13:57:01 CET

Afea a quien quiere ser "primer espada" sin "haber gestionado nunca" y rechaza "improvisaciones"

VALLADOLID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado a quienes quieren ser "primeros espadas" sin haber "gestionado nunca", al tiempo que ha defendido su creencia en la "formación y la experiencia", ya que, a su juicio, en política no cabe la "improvisación", tras lo que ha confiado en una remontada del PP en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

"Hay políticos en España que quieren ser primeros espadas y no han gestionado nunca, eso es peligroso", ha destacado en un desayuno informativo organizado por el periódico El Norte de Castilla en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde ha destacado el "valor" que supone el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para el PP.

Para Núñez Feijóo sería un "desperdicio para España" que una persona con la experiencia de Herrera abandonara la política, tras lo que ha señalado que sería "muy útil". "Cuando habla le escuchamos", ha destacado ante Herrera, quien afronta ahora sus últimos días como presidente de la Junta de Castilla y León.

El presidente gallego se ha referido a los resultados electorales del PP el pasado 28 de abril y ha insistido en que se trata de un fracaso de "todo el PP", tras lo que ha garantizado su respaldo al presidente del partido, Pablo Casado. "Los fallos se deben asumir entre todos", ha reclamado, tras lo que ha considerado que los líderes populares "no han sido capaces de explicar que si no votaban al PP votaban un gobierno socialista".

Así, tras considerar que el PP también se ha mostrado en los pasados comicios algo "titubeante" en determinados mensajes, ha defendido que "después del duelo" es el momento de afrontar unas nuevas elecciones autonómicas y municipales donde confía en una "remontada" del PP que, según ha señalado, debe trabajar en lograr que los electores "vuelvan a su casa".

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en la importancia de afrontar los nuevos comicios "después del duelo" y ha asegurado que se une el voto de centro-derecha habrá una remontada del PP, para lo que es imprescindible que esos sufragios "no se dispersen". "Esta bien echar salsa a las comidas pero hay salsas indigestas", ha advertido.

Para el presidente gallego, el PP debe fijar su mensaje en "la moderación, la centralidad y la humildad", tras lo que ha garantizado que él está ahora "donde quiere estar" y es en su labor de presidente de la Xunta de Galicia. "Quien se aproveche de un momento de dificultad no es de fijar; si no es de fiar en el partido tampoco lo será en el Gobierno", ha zanjado.

Desde su análisis a los resultados electorales de pasado 28 de abril, el líder de los populares gallegos ha insistido en que el fracaso del PP se debe a la fractura del voto del centro-derecha, algo que ha sido consecuencia, a su juicio, de una buena maniobra electoral del PSOE de Pedro Sánchez, quien se ha centrado en "jugar" a técnicas electorales desde el Gobierno, algo que "ha sido bueno para el partido pero malo para el país".

POR QUÉ NO SE PRESENTÓ A LAS PRIMARIAS

Así, Núñez Feijóo ha echado la mirada atrás para explicar el por qué decidió no presentarse a las primarias de su partido, una decisión que, como ha reconocido fue "compleja", ya que, como ha defendido, a cualquier dirigente le gustaría trabajar para ser el presidente de este país.

No obstante, ha insistido en que en aquella ocasión no se dieron las circunstancias porque se trataba de tomar una decisión en 10 días y su compromiso estaba con los ciudadanos gallegos. "En diez días no se puede llevar a puerto un barco en ruta", ha concluido.