Feijóo niega "perseguir" al jefe de Ginecología de Verín, apoyado por todos los alcaldes del PP de la zona

Remarca que la Xunta seguirá apostando por el "bilingüismo cordial" tras la polémica por la entrevista a una dinamizadora lingüística

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que su Gobierno haya emprendido "una persecución" política contra Javier Castrillo, el jefe de Ginecología del hospital comarcal de Verín (Ourense) y uno de los defensores de la continuidad del paritorio un año atrás. Todos los alcaldes y portavoces del PP de la zona han manifestado su apoyo a Castrillo.

El escrito difundido por los populares señala que los alcaldes y portavoces del PP de las comarcas de Monterrei y Conso Frieiras manifiestan su "apoyo" a Castrillo, "reconociendo su profesionalidad y solicitando que se archive el expediente disciplinario abierto en su día".

Preguntado sobre esta cuestión tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha replicado que la Xunta no impulsó la apertura de un expediente disciplinario, sino que actuó por la denuncia de la pediatra con la que el ginecólogo, en su día, tuvo un enfrentamiento por el traslado de un bebé recién nacido a Ourense.

"Aquí hay un error. No es ningún expediente disciplinario. Es una denuncia de una pediatra sobre un ginecólogo por entender que fue tratada de forma absolutamente inaceptable ante una familia", ha remarcado Feijóo, quien ha advertido que Sanidade cometería una irregularidad si no "tramitase" la denuncia.

"¿Quién persigue a este facultativo? No lo perseguimos. Hay una denuncia de una pediatra, se inicia un expediente, se toma declaración a la denunciante, al denunciado, a otras personas y se hace una propuesta. Es compatible con apoyar al ginecólogo, su tesis o su actividad asistencial", ha esgrimido el presidente.

Dicho esto, ha defendido que se trata de un procedimiento "garantista por ambas partes". "No es necesario manipularlo todo. No prejuzgamos nada, solo tramitamos la denuncia de una pediatra contra el ginecólogo", ha dicho Feijóo, antes de concluir que esta cuestión no influye en el sevicio del paritorio, que "funciona".

DEBATE LINGÜÍSTICO

Sobre la polémica protagonizada por Alicia Padín, responsable de dinamización lingüística, quien afirmó en unas declaraciones en 'La Voz de Galicia' que "ninguna persona culta debería hablar castellano en público", frase que posteriormente matizó por estar "mal expresada", Feijóo se ha desvinculado. "Es una funcionaria del Ayuntamiento de Ribeira que coordina la red, no es un alto cargo de la Xunta y no ha expresado la opinión del Gobierno gallego", ha esgrimido.

En el polo opuesto, ha incidido en que lo que hizo la dinamizadora lingüística fue plasmar "una opinión personal que inmediatamente matizó".

"La opinión del Gobierno gallego es que todos los ciudadanos pueden expresarse en gallego o castellano, y dirigirse a la Administración pública o que esta se dirija a ellos en gallego o castellano. Seguiremos incentivando el bilingüismo cordial", ha esgrimido, para añadir que esta postura representa "a la mayoría" de los gallegos.

Así, ha concluido que igual que se protegerá el gallego como uno de los "signos de identidad" de la Comunidad, también el castellano: "una lengua que es la oficial de todos los españoles digan lo que digan algunos".