Feijóo no optará a liderar el PP: "No puedo fallar a los gallegos porque sería fallarme a mí mismo"

Actualizado 18/06/2018 22:04:16 CET

Rodeado de cargos y colaboradores, reafirma su compromiso de agotar la legislatura, pero avisa que hará "política nacional" desde Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes que no optará a liderar el partido tras la marcha de Mariano Rajoy y ha reafirmado su compromiso con Galicia hasta 2020, cuando finaliza la presente legislatura. "Sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos, porque sería fallarme a mí mismo", ha proclamado.

Rodeado de los barones provinciales y cargos institucionales, Feijóo pronunció estas palabras en los jardines del mismo hotel en que hace 13 años lanzó su candidatura para suceder a Manuel Fraga en el PPdeG y donde hace algo más de dos años anunció que volvería a presentarse a las elecciones autonómicas. Entonces, en abril de 2016, confirmó su compromiso como "militante de Galicia" para revalidar la que es hoy en día la única mayoría absoluta en una comunidad autónoma.

En un discurso en el que apenas pudo reprimir la emoción y con voz quebrada, Feijóo defendió que era "legítimo" que en los últimos días barajase la posibilidad de presentarse como candidato para liderar el PP nacional en el XIX Congreso Extraordinario, que se celebrará el 20 y 21 de julio. Sin embargo, convencido de que "política nacional" se puede practicar desde distintos territorios y no es exclusiva del "puente aéreo" entre Madrid y Barcelona --y viceversa--; Feijóo ha decidido tras sopesar en la última semana, y especialmente los últimos tres días, ratificarse como presidente de la Xunta.

Feijóo, que en la primera mitad de los 20 minutos de su discurso ya había trasladado su decisión de quedarse únicamente al frente de la Xunta, ha reconocido que valoró la opción contraria a la finalmente adoptada. "No voy a ocultaros que lo he reflexionado, muy concretamente, presentar mi candidatura a este evento democrático y a este liderazgo del PP de España", ha manifestado, para a continuación, recordar su trayectoria al frente de los populares gallegos.

"Como sabéis me he dedicado muchos lustros de mi vida a defender los intereses generales. Presido el PP Galicia desde hace 13 años, soy presidente de los gallegos desde hace más de 9 años; tenemos el respaldo de la única mayoría absoluta de una comunidad autónoma en España", ha introducido, antes de concluir: "Creo que es legítimo que haya pensado la posibilidad de presentarme".

El dirigente popular ha agradecido a las personas que le han hecho "llegar su afecto" y ha manifestado que "todos" le han ayudado a la "conclusión". "Esa conclusión no puede coincidir con todas las opiniones que he recibido. (Pero) esa conclusión solo estaba en mi mano y es mi conclusión", ha matizado con unas palabras que ya avanzaban que finalmente decidía no optar a la candidatura.

No en vano, en los últimos días, Feijóo ha recibido distintas presiones para que inclinase su decisión hacia las distintas opciones y, de hecho, su entorno ha reconocido a Europa Press que ha sido "una decisión difícil".

"MI ÚNICO PACTO, CON LOS GALLEGOS"

"Soy el presidente de Galicia, porque mi único pacto ha sido con los gallegos. Soy el presidente de Galicia, porque una mayoría de ciudadanos, de mujeres y hombres, lo decidieron", ha proclamado el presidente autonómico, quien ha sentenciado: "Como le dije a los gallegos, cuando les pedí la confianza, (ser presidentes es la mayor de mis ambiciones políticas".

"Nos comprometimos con ellos hasta el año 2020", ha aseverado Feijóo en el hotel compostelano que ha acogido los anuncios más relevantes de su vida política. "Les transmití mi ilusión y mi confianza por lo que aún teníamos y tenemos que hacer juntos", anticipó en su discurso, en el que remarcó que "los gallegos respondieron con su voto mayoritario, una mayoría excepcional".

Feijóo ha atribuido su decisión, con "todos sus aciertos y errores", a la "coherencia", y ha aprovechado ese momento para afear a Pedro Sánchez, sin mencionarlo explícitamente, que llegase al poder con "los apoyos por los que hoy es presidente". "Y como he procurado y no siempre lo he logrado, voy a intentar seguir siendo coherente", ha apostillado.

ELEGIR "LIBREMENTE" AL SUCESOR DE RAJOY

En un momento de su intervención, el mandatario autonómico, que elogió el "poder de convocatoria" del PPdeG, defendió convocar a la junta directiva para trasladar su "opinión", una expresión que ya había empleado la pasada semana en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ya había afirmado que lo que más "pesaba" en su decisión era su responsabilidad institucional.

"Vamos a decidir libremente el futuro de nuestro partido; quien va a ser la persona que va a ostentar la Presidencia y quienes van a ser los compañeros que lo van a acompañar", ha manifestado Feijóo, quien parafraseó sus propias palabras a la salida de la junta directiva del PP nacional para indicar que lo que ahora tocaba era dar la opinión "sincera, responsable y coherente" para que "este partido siga siendo el primer partido de España".

El dirigente autonómico ha considerado que "en este partido" hay personas "muy capaces de liderar una nueva etapa" y que los afiliados "tendrán oportunidad de pronunciarse sobre las distintas opciones". En un discurso que, como excepción en una convocatoria pública en la Comunidad gallega, la hizo enteramente en castellano con todos los medios de comunicación pendientes de sus palabras, Feijóo ha incidido en que seguirá "trabajando por el PP, desde el PP de Galicia".

Eso sí, el mandatario popular gallego ha advertido de que "el PP tiene que abrir una nueva etapa que marque la diferencia con los demás partidos". "No podemos permitir la incoherencia y faltar a la palabra como los demás partidos", ha apuntado Feijóo, quien ha avisado de que "no sería un buen mensaje estrenarse" en su nueva etapa "siendo incoherente y faltando" a la palabra a los "miles" de gallegos por los que hoy es "alguien" en la política.

Es más, ha denostado el "dominio del ego, el yo" en la política. "Hoy quiero transmitiros, por encima del yo, en el PP estáis vosotros; en el PP por encima del currículo de una persona concreta, está el compromiso con un pueblo", ha enfatizado.

Por eso, ha dejado claro que "se puede hacer política nacional desde Galicia" y ha advertido de que así lo hará. "La voy a seguir haciendo, más aún", añadió, con la situación que se está dibujando, en referencia a la posibilidad de una reforma constitucional, como él mismo mencionó más adelante: "Con todas las decisiones que se podían adoptar, abrir una reforma urgente de la Constitución, no con los que creemos en la Constitución sino con los que nunca creyeron. Veremos cuál ha sido el precio de tan ansiada investidura".

"GALICIA NO VA A ESTAR AUSENTE"

"Galicia no va a estar ausente, no va a estar callada, no va a quedarse quieta. Dará su opinión y yo voy a defender los intereses de Galicia y los intereses constitucionales", ha enfatizado el dirigente gallego, que ha estado arropado por los conselleiros de su Gobierno, dirigentes provinciales de su partido, el presidente del Parlamento, alcaldes y portavoces municipales, así como por sus más estrechos colaboradores.

Feijóo ha asegurado que "la grandeza del PP" y lo que le hace "ser el primer partido, va más allá de la presencia en la capital" y de "estar al frente del Gobierno de la Nación". "Va a los millones de personas que defienden las ideas", ha dicho, tanto en las aldeas, como los miles de concejales, centenares de alcaldes y equipos de cada comunidad.