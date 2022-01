Feijóo pide a España "meditar" y tomar nota de Costa, que propuso elecciones y no pactó las cuentas con "extremistas"

"No vale gobernar en definitiva con el único objetivo de mantenerse en el poder", advierte el presidente de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha significado la victoria "incontestable", pese a la pandemia, del líder del Partido Socialista (PS) luso, António Costa, y ha relacionado la situación del país vecino con la de España para lanzar la advertencia de que "no vale gobernar en definitiva con el único objetivo de mantenerse en el poder".

Así, el mandatario autonómico, en clara alusión a los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno, ha pedido "meditar" en España lo vivido en Portugal y tomar nota de ello, al respecto de lo que ha ensalzado que el primer ministro portugués optó por anticipar elecciones antes de pactar con sus socios "extremistas y populistas" unas cuentas que no servirían, incidió, para la "recuperación económica".

En declaraciones a los medios este lunes, Feijóo ha felicitado a Portugal "por su participación, a pesar de la pandemia" en las elecciones legislativas de este domingo, que situaron a António Costa como "ganador incontestable". Del primer ministro, destacó que "fue capaz de mandar un mensaje importante de la estabilidad en la política como herramienta fundamental para la recuperación económica".

Seguro que de el resultado de las urnas en el país vecino será positivo para Portugal, para Galicia y la Eurorregión y para la Unión Europea; puso de manifiesto la "coherencia" de Costa al "no aprobar los presupuestos a cambio de hacer unas malas cuentas públicas".

El mandatario gallego ha subrayado que el primer ministro portugués "no tuvo problema en proponer una convocatoria" electoral cuando "sus socios extremistas y populistas querían llevar a unas cuentas inadecuadas" que no permitirían "hacer una recuperación económica correcta".

"Esto es una muestra de lo que España debería meditar. No vale gobernar con cualquier socio, no vale gobernar a cambio de nada y no vale gobernar, en definitiva, con el único objetivo de mantenerse en el poder", ha reflexionado y puesto encima de la mesa.

"LECCIÓN DE TRANSPARENCIA"

Para Feijóo, Portugal "acaba de dar una lección de transparencia democrática y estabilidad política". "Me parece que los resultados son muy halagüeños para Portugal y, por supuesto, para la Unión Europea también", ha destacado para insistir, a renglón seguido, que "España debería mirar a Portugal".

"Porque no se pueden hacer cuentas cualquiera, sino realmente que sean útiles para la recuperación económica. Y no se pueden tener de socios a cualquiera, sino socios que crean en la recuperación económica", ha aseverado.

PROYECTOS CONJUNTOS

Como ya había hecho a través de su cuenta de Twitter, Feijóo también ha recordado que el primer ministro portugués es "amigo de Galicia" y, ahora, tendrán "oportunidad de finalizar esa gran apuesta por el Eje Atlántico ferroviario".

De tal forma, dijo, que desde Lisboa hasta A Coruña y Oporto-Vigo, pueda haber "un tren de alta velocidad, que conecte desde el norte de Galicia, pasando por Vigo como estación central, hasta el norte de Portugal y centro sur".

"Un tren para darle mayor competitividad a este territorio", ha enfatizado, al respecto de lo que añadió que, por tanto, el resultado de las elecciones legislativas en Portugal "son un buen resultado para la Eurorregión", porque "lo importante es "tener gobiernos estables, sena en Galicia o en Portugal".

EN SU CUENTA DE TWITTER

"Felicidades, António Costa (citado por su cuenta de Twitter), por esta consolidación de tu liderazgo", tuiteó Feijóo. "Conozco bien tu amistad con nuestra Comunidad y sé que Galicia y Portugal afrontaremos juntos retos comunes, como el desarrollo del AVE Atlántico entre Vigo y Oporto y, por extensión, entre A Coruña y Lisboa", ha remarcado el presidente gallego.

Una de las últimas ocasiones en las que coincidieron Feijóo y Costa fue el pasado mes de octubre, en el Foro La Toja, al que también asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en A Toxa - O Grove (Pontevedra).

En aquel momento, el primer ministro de Portugal reivindicó los "lazos históricos" del país luso y España con Iberoamérica y África y su "visión global" como herramienta para "construir" un vínculo "cada vez más fuerte" entre ambas orillas del Océano Atlántico; así como también señaló la necesidad de que los países que conforman la Península Ibérica garanticen que se refuerce "la idea de una Europa abierta al Atlántico".