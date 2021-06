Feijóo, sobre la propuesta de Jácome: "El PP de Ourense está dispuesto a que la ciudad tenga un gobierno"

OURENSE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, asegura que "el PP de Ourense está dispuesto a que la ciudad tenga una gobierno", aunque "eso ya no depende solamente del PP", después de que el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), haya solicitado por carta a los populares que regresen al ejecutivo local.

"Vamos a intentar darle estabilidad a la ciudad", ha afirmado Núñez Feijóo a preguntas de la prensa en Ourense antes de participar en la junta directiva provincial del PP.

A este respecto, remarca que "Ourense está en una situación manifiestamente mejorable, no se puede gobernar la tercera ciudad de Galicia con tres concejales".

En su misiva, el regidor de DO ha realizado esta propuesta a los populares con varios condiciones como que haya un respaldo a sus promesas de un centro de inteligencia artificial y a un parque acuático. A esto ha respondido el PP de Ourense con otras premisas que pasan por avanzar en el PGOM y la defensa del termalismo, entre otros.

Al respecto, Núñez Feijóo ha dicho que "las propuestas del grupo municipal del PP están ahí, están por escrito". "Si somos útiles, si se recupera la estabilidad en el gobierno, estamos dispuestos a hablar con los tres concejales de DO y el alcalde", expone. "Evidentemente, si el alcalde no quiere hablar o piensa que esto se puede hacer sin la concurrencia del Partido Popular de Galicia, pues eso no sería posible", agrega.

"Pensamos desde el inicio de la legislatura que gobernase la lista más votada en el Ayuntamiento y en la Diputación, pero el PSOE, de forma reiterada y constante, incumplió esa propuesta", recrimina. "De hecho, lo que pretendía (el PSOE) era gobernar con Jácome en el Ayuntamiento y gobernar con Democracia Ourensana también en la Diputación", apostilla el presidente del PPdeG.