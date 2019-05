Feijóo reclama al Gobierno analizar con las CCAA la reforma de la sanidad y una nueva financiación

Publicado 08/05/2019 16:49:48 CET

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al nuevo Gobierno que plantee un debate consensuado con las Comunidades Autónomas sobre la situación del sistema sanitario y su reforma pero también sobre su sistema de financiación.

Durante la inauguración en Santiago del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, el presidente gallego ha precisado que, tras las elecciones del 26 de mayo y con una nueva legislatura a nivel nacional, es el momento de "sentarse para una hoja de ruta", con los nuevos presidentes, consejeros y directivos, en la que, junto con el Gobierno, se analice la situación de la sanidad en España y se discuta si "es bueno un sistema de financiación serio".

"Parece que este asunto no es del Gobierno central", ha lamentado Feijóo, quien ha querido puntualizar que "ninguna Comunidad Autónoma puede establecer financiación para sanidad". "Si quieren hablar de sanidad, todos los presidentes autonómicos estamos a disposición, porque nos dedicamos a dos tareas: a sanidad, y al resto, porque sanidad ocupa más del 40% del presupuesto".

En el acto celebrado en el Palacio de Congresos, Feijóo ha hecho referencia al informe impulsado a principios de la década de los años 90 por el ministro Abril Martorell, como ejemplo de que en el momento actual se elabore "un informe amplio y comprometido con diagnóstico y tratamiento a nivel nacional", de forma "homogénea" y "consensuada" a nivel del Gobierno.

Tras reivindicar que es "partidario de un sistema público y universal", ha incidido en que la situación de la sanidad atañe a las Comunidades pero también a las Cortes Generales, y ha instado a evitar "debates edulcorados" y a no caer "en demagogia que menosprecie o denoste el propio sistema".

También en referencia a las protestas que recibe por la gestión sanitaria en Galicia, aunque sin citarlas de forma explícita, ha remarcado que está "a favor de las críticas" pero las "constructivas", que atienden al hecho de que "ningún otro servicio público tiene el nivel de exigencia y de excelencia de la sanidad española".

"No debemos confundir evolución con revolución destructiva", ha agregado el mandatario gallego, que ha aprovechado para instar a los nuevos presidentes o responsables políticos a que no cambien a los gestores y que "no se carguen a los que saben" en gestión sanitaria por cuestiones políticas.

Ante los más de 2.000 profesionales y gestores de hospitales de toda España que se reúnen hasta el viernes en el Congreso, Feijóo ha incidido en la importancia de la innovación en la sanidad, con nuevas tecnologías en Galicia, como la historia clínica única, la aplicación del big data o procesos de digitalización.

ANA PASTOR

En el acto de inauguración también ha participado la presidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor, que ha respaldado la propuesta de Feijóo de impulsar un informe sobre el sistema sanitario español para afrontar no solo una estrategia de sanidad primaria sino del resto del sistema.

Así, ha reivindicao que se "garantice el futuro del sistema" del que ha situado como una de sus fortalezas la "descentralización", "una de las cosas que más ha contribuido a su mejora", ha expresado.

300 PPONENCIAS Y 36 MESES ESPECIALIZADAS

El Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se celebra por primera vez en Galicia en sus 21 ediciones, reúne a más de 2.000 profesionales hasta el viernes, que compartirán experiencias en torno a 300 ponencias y trabajarán en 36 mesas de temáticas especializadas.

La cita se enmarca en el lema 'Innovación: camino a la sostenibilidad' y cuenta también con distintos stands, de productos y tecnologías innovadoras.

En el acto de inauguración han participado también el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Joaquín Estéves y el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (Ande), organizadores del evento.

Estévez, presidente de Sedisa, ha señalado que "la única forma de gestionar la innovación es innovando, aprendiendo nuevas enseñanzas, con formación, actualizándose y profesionalizando la gestión sanitaria".

Por su parte, el presidente de Ande, Jesús Sanz, ha destacado el papel de la enfermería en el futuro sanitario como un "pilar fundamental".

PROTESTAS TRABAJADORES DE SOGAMA

Feijóo fue recibido con silbidos a las puertas del Palacio de Congresos por las protestas de un grupo de trabajadores de Sogama, que corearon cánticos como 'La solución es la dimisión' y 'Despedidos readmisión'.